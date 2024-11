Δένδιας: Δεν υπήρξε ούτε ένας εθελοντής στον ISIS από τη μουσουλμανική μειονότητα της Δ. θράκης

Στη διεθνή ημερίδα με θέμα «Western Balcans in the Current Context of Security Challenges and Threats» που διοργανώνει στην Αθήνα η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μίλησε ο Νίκος Δένδιας ο οποίος προκάλεσε αίσθηση με μία αναφορά του για τη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης.

«Yπήρχαν πολλοί εθελοντές από τις μουσουλμανικές κοινότητες των Βαλκανίων στον ISIS, αλλά ούτε ένας δεν προερχόταν από τη μουσουλμανική κοινότητα της Δυτικής Θράκης και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι’ αυτό. Επαναλαμβάνω ότι η μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης δεν προσέφερε ούτε έναν εθελοντική σε καμία ριζοσπαστική ομάδα» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Δείτε την αναφορά του Νίκου Δένδια

«Είναι εύκολο τώρα να υποτιμήσουμε τις πιθανές προκλήσεις στα Βαλκάνια εξαιτίας των δύο πολέμων στον Βορρά και στο Νότο, αλλά μέσα από την Ιστορία τα Βαλκάνια έχουν αποδείξει ότι μπορούν να γίνουν πυριτιδαποθήκη για ολόκληρο τον κόσμο. Οπότε πρέπει να υπογραμμίσω το αυτονόητο, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σταθερό σύστημα στην ευρωπαϊκή ήπειρο, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε «μαύρες τρύπες» σε αυτό το σύστημα» προειδοποίησε ο κ. Δένδιας.