Δένδιας για τη γιορτή του Πυροβολικού: «Εισέρχεται στη νέα εποχή με την "Ατζέντα 2030"»

Τις ευχές του στο Πυροβολικό απηύθυνε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τον εορτασμό της προστάτιδάς του, Αγίας Βαρβάρας, σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Χρόνια Πολλά στο Πυροβολικό μας για την εορτή της Προστάτιδάς του, Αγίας Βαρβάρας. Ένα Όπλο το οποίο εισέρχεται στη νέα εποχή με την “Ατζέντα 2030” και θα έχει σημαντικό ρόλο στη νέα ολιστική αρχιτεκτονική Άμυνας».

