Χαϊδάρι: Δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά - Έμεινε εκεί για δυο ημέρες

Τέλος στον έντονο προβληματισμό των κατοίκων στο Χαϊδάρι, που προκάλεσε ένα δέντρο που έπεσε σε παιδική χαρα, έβαλε το πρωί της Τρίτης (2/12) ο δήμος της περιοχής, απομακρύνοντάς το.

Μάλιστα, αναφέρετε πως τη στιγμή που έπεσε το δέντρο, μια γιαγιά με ένα μικρό παιδάκι βρέθηκαν εκατοστά δίπλα από αυτό, με κίνδυνο να χτυπήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το σημείο, έγιναν επανειλημμένες εκκλήσεις προς τον Δήμο για να προχωρήσει στην απομάκρυνση του δέντρου, ωστόσο οι προσπάθειες πήγαν στο κενό.

Εν τέλει, εργαζόμενος του δήμου Χαϊδαρίου έφτασε στο σημείο και άρχισε να κόβει το δέντρο, το πρωί της Τρίτης (2/12) με σκοπό αυτό να απομακρυνθεί και να δοθεί η παιδική χαρά στη διάθεση των μικρών παιδιών με ασφάλεια.