Desire Inglander: Ποια είναι η εντυπωσιακή 22χρονη σύντροφος του Armand Duplantis

Ο αθλητής που έχει τελειώσει με τη βαρύτητα, ο Σουηδός Armand Duplantis έχει τα γούρια του. Και σίγουρα ένα από αυτά δεν λέει να το σπάσει όσο τα ρεκόρ καταρρίπτονται το ένα μετά το άλλο με μεγάλη ευκολία.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες αφού έκανε ένα αδιανόητο άλμα στα 6 μέτρα και 25 εκατοστά - χωρίς δεύτερη σκέψη έφυγε τρέχοντας προς τις εξέδρες. Άρπαξε με δύναμη στην αγκαλιά του την πανέμορφη ξανθιά σύντροφό του την οποία φίλησε με πάθος!

Reuters

Γνωρίστε την 22χρονη Desire Inglander

Με σπουδές μάρκετινγκ και επικοινωνίας, η εντυπωσιακή Σουηδή βρίσκεται δίπλα στον υπεραθλητή του επί κοντώ χωρίς να έχει «κλέψει» στιγμή από τη μεγάλη δόξα του. Χαμηλών τόνων και εξαιρετικά οργανωτική στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, στηρίζει τον Duplantis με τον ίδιο να δηλώνει πως αποτελεί ένα από τα βασικότερα στηρίγματά του εντός και εκτός γηπέδων.

Η 22χρονη με τους χιλιάδες ακολούθους στο Instagram και στο TikTok έχει κάνει ήδη τα πρώτα σοβαρά βήματά της στο χώρο του μόντελινγκ με παρουσιάσεις σε ντεφιλέ μόδας και φωτογραφήσεις σε μεγάλα γυναικεία περιοδικά.

Τα τελευταία χρόνια βέβαια η ίδια φροντίζει να ανεβάζει πολλές φωτογραφίες στα social media από τον χρόνο που περνάει με τον Armand...

Χθες μετά από το άλμα μαμούθ στα 6.25 του συντρόφου της, η 22χρονη ανήρτησε ένα ακόμα βίντεο: «Το αγόρι μου μόλις έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στους Ολυμπιακούς Αγώνες» έγραψε η Desire υπό τους ήχους του We are the champions των Queen...