Δέσποινα Βανδή: Η συνάντηση με Γιάννη Πάριο και Νίκο Οικονομόπουλο - «Θα σε ευγνωμονώ για πάντα»

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Δέσποινα Βανδή, καθώς την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου έκανε πρεμιέρα σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της πόλης. Αν και στο πλευρό της δεν ήταν ο Βασίλης Μπισμπίκης, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων του ηθοποιού, η τραγουδίστρια είχε τη στήριξη της κόρης της, Μελίνας Νικολαΐδη, η οποία έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της.



Λίγες ώρες πριν εμφανιστεί στη σκηνή, η Δέσποινα Βανδή είχε συναντήσεις στο ξενοδοχείο όπου διέμενε. Εκεί βρέθηκε με τον Γιάννη Πάριο και τον Νίκο Οικονομόπουλο, με τους οποίους φωτογραφήθηκε.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στη λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευση έγραψε: «Με τον τεράστιο αγαπημένο όλων! Πόσες ιστορίες… πόση ιστορία!».

Σε άλλη φωτογραφία που δημοσίευσε σε story στο Instagram, σημείωσε: «Ό,τι και να πω θα είναι λίγο! Γιάννη θα σε ευγνωμονώ για πάντα».