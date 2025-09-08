Δέσποινα Βανδή - Βασίλης Μπισμπίκης: Κορμί κι… αλάτι στην Κρήτη

Ήταν ένα όμορφο καλοκαίρι για τη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη που χάρηκαν τις διακοπές τους ανά την Ελλάδα, κολύμπησαν σε όμορφες θάλασσες και έφαγαν όμορφα και παραδοσιακά φαγάκια στα διάφορα μέρη όπου βρέθηκαν.

Μαύρο μπικίνι

«Λίγο ακόμα καλοκαίρι ρε παιδιά!!!» έγραψε η Βανδή στη σελίδα της στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας τις διακοπές που συνεχίζει με τον Μπισμπίκη στην Κρήτη παρατείνοντας το καλοκαίρι που τους έδεσε ακόμη περισσότερο! Ο ηθοποιός είχε ρόλο φωτογράφου και με το κινητό του τηλέφωνο απαθανάτιζε την αγαπημένη του στην παραλία, με το μαύρο μπικίνι της και τους -πάντα- γραμμωμένους της κοιλιακούς!



«Απελευθερωμένη»

Τον περασμένο Ιούλιο η Δέσποινα γιόρτασε τα 56α της γενέθλια αισθάνοντας ευλογημένη που μεγαλώνει έτσι όμορφα. «Ευλογία που έχω το προνόμιο να μεγαλώνω με υγεία, γεμάτη αγάπη και αλήθεια και να ορίζω τη ζωή μου κατά πως εγώ θέλω και να μην τα αφήνω όλα πάνω της! Όχι τίποτα άλλο δηλαδή, αλλά έτσι δεν θα έχω και το δικαίωμα να της γκρινιάζω! Απελευθερωμένη από τις ερμηνείες όποιων, ζω στο τώρα μου, χαίρομαι που βλέπω τα παιδιά μου χαρούμενα, κοντά μου, έχω έναν σύντροφο που κρατιόμαστε χέρι- χέρι στο όνειρο και φίλους καρδιάς! Με τα λάθη μου και τα σωστά μου έφτασα στο σήμερα μου που δεν θα το άλλαζα με τίποτε!» είχε γράψει στο Instagram.