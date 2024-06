Δεύτερη σειρά στο «Garden» για χάρη των Μπόστον Σέλτικς ο Πεπ Γκουαρδιόλα

Το ΝΒΑ έχει υποστηρικτές και φαν από ολόκληρο τον κόσμο και σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι και πρωταγωνιστές άλλων αθλημάτων. Ένας από αυτούς είναι ο Πεπ Γκουαρδιόλα ο οποίος δεν έχει κρύψει την αγάπη του για το μπάσκετ, ειδικά τώρα στις διακοπές που έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την Μάντσεστερ Σίτι για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Μία σεζόν που βρήκε τους «Σίτιζενς» για ακόμα μία φορά πρωταθλητές Αγγλίας, συνεχίζοντας να μονοπωλούν το ενδιαφέρον βάσει αποτελέσματος στην Premier League, με τον Πεπ να φτάνει τις έξι προσωπικές κατακτήσεις.

Manchester City coach Pep Guardiola is in Boston for the Celtics-Mavs Game 1 of the NBA Finals 🔥



(via @ESPNFC)pic.twitter.com/tCWJwlaqmj