DFSK Black Friday: Απόκτησε το 500 με όφελος 2.900 €

Η DFSK, κλείνοντας έναν χρόνο παρουσίας στην ελληνική αγορά, έχει ήδη αποδείξει ότι ένα ευρύχωρο, αξιόπιστο και πλήρως εξοπλισμένο SUV δεν χρειάζεται να είναι ακριβό. Όμως αυτό τον Νοέμβριο, η απόκτηση ενός DFSK 500 γίνεται ακόμα πιο εύκολη, χάρη στη νέα προσφορά Black Friday.

Το DFSK 500 είναι ένα νεανικό C-SUV με μήκος 4,38 m, άνετους χώρους για 5 επιβάτες και αποσκευές και πλούσιο εξοπλισμό. Με κινητήρα βενζίνης 1.500 cc και στάνταρ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, δίνει τη λύση σε όσους αναζητούν ένα αξιόπιστο και άνετο οικογενειακό αυτοκίνητο σε τιμή η οποία πλέον είναι... προκλητικά χαμηλή.

Για αυτή τη Black Friday, η DFSK Hellas προχωρά σε μείωση τιμής του πιο προσιτού μοντέλου της κατά 2.900 € σε κάθε έκδοση! Το DFSK 500 Comfort διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό που περιλαμβάνει multimedia οθόνη αφής 7” με λειτουργία mirroring, κάμερα οπισθοπορείας, επένδυση καθισμάτων από συνθετικό δέρμα, ζάντες 17” κ.ά., και μπορεί να γίνει δικό σας με 18.900 € – για όλο τον Νοέμβριο.

Ακόμα πλουσιότερο εξοπλισμό για ένα υψηλότερο επίπεδο άνεσης προσφέρει το DFSK 500 Premium, με πανοραμική ηλιοροφή, αισθητήρες παρκαρίσματος, ηλεκτρικό χειρόφρενο, θερμαινόμενους καθρέφτες κ.ά. και τιμή προσφοράς 21.300 €. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητο καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών ή 150.000 km, ενώ οι τιμές περιλαμβάνουν το μεταλλικό χρώμα, όπως συμβαίνει σε κάθε μοντέλο της DFSK.

Αν είστε κι εσείς έτοιμοι να αναβαθμίσετε τις απαιτήσεις σας, γνωρίστε τα αυτοκίνητα της DFSK σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κόρινθο, Λάρισα, Σύρο και Χανιά. Βρείτε εδώ το πλήρες δίκτυο συνεργατών της DFSK Hellas – μέλος του Spanos Group.