Διαδικτυακός «πόλεμος» Σδούκου - Ζαχαριάδη για... το τέλος των μνημονίων
Αντιπαράθεση Αλεξάνδρας Σδούκου και Κώστα Ζαχαριάδη στην πλατφόρμα Χ με αφορμή τα 7 χρόνια από την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια.
Νέα κόντρα στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα Χ εξελίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης (20/8) μεταξύ των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη και της ΝΔ, Αλεξάνδρας Σδούκου με αφορμή την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια το 2018.
Ο Κώστας Ζαχαριάδης έκανε μία ανάρτηση με αφορμή την επέτειο της «εξόδου από τα μνημόνια» και τη σχετική ανακοίνωση που είχε κάνει στις 21 Αυγούστου του 2018 ο Αλέξης Τσίπρας. Η Αλεξάνδρα Σδούκου απάντησε με δική της ανάρτηση ασκώντας αιχμηρή κριτική στον τότε πρωθυπουργό. Ο Κώστας Ζαχαριάδης επανήλθε με μία ανάρτηση στην οποία την κατηγορεί για «χυδαιότητες».
Στην αρχική του ανάρτηση ο Κώστας Ζαχαριάδης ς ανέφερε: «21 Αυγούστου του 2018, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωνε από την Ιθάκη το τέλος των μνημονίων και τον τερματισμό της πολύχρονης Οδύσσειας του ελληνικού λαού. Η ΝΔ μιλούσε τότε για δήθεν "4ο μνημόνιο", μόνο και μόνο για να κερδίσει τις εκλογές το 2019».
Η Αλεξάνδρα Σκούκου απάντησε: «Εγώ πάλι κύριε Ζαχαριάδη θυμάμαι ότι τον Αύγουστο του ‘18, λίγες μέρες μετά το Μάτι, ο κ. Τσίπρας έκανε διακοπές με το κότερο, για να "ξεσκάσει" από τις σκοτούρες».
Στην ανάρτηση απάντησε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος υποστήριξε ότι «το 2018 ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια» κατηγορώντας εν συνεχεία τη ΝΔ ότι την επανέφεραν στα μνημόνια.