Διαφορά antivirus και firewall: Τι πρέπει να ξέρετε για την ασφάλεια του υπολογιστή σας

Η ασφάλεια των υπολογιστών και των συσκευών μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Όταν μιλάμε για προστασία, συχνά ακούμε τους όρους antivirus και firewall, αλλά πολλοί δεν γνωρίζουν τη διαφορά τους. Σε αυτό το άρθρο θα εξηγήσουμε με απλά λόγια τι κάνει το καθένα και πώς συνεργάζονται για να διατηρούν το σύστημά σας ασφαλές.

Τι είναι το antivirus

Το antivirus είναι ένα λογισμικό σχεδιασμένο για να ανιχνεύει, να αποτρέπει και να αφαιρεί κακόβουλο λογισμικό, όπως ιούς, trojans, worms και ransomware. Ο βασικός στόχος του είναι να προστατεύει τον υπολογιστή σας από επιθέσεις που μπορεί να προκαλέσουν απώλεια δεδομένων ή προβλήματα στη λειτουργία της συσκευής σας.

Πώς λειτουργεί

1. Σάρωση αρχείων: Το antivirus εξετάζει κάθε αρχείο που κατεβάζετε ή ανοίγετε στον υπολογιστή σας.

2. Ανίχνευση υπογραφών: Συγκρίνει τα αρχεία με γνωστές υπογραφές κακόβουλου λογισμικού.

3. Συμπεριφορική ανάλυση: Παρακολουθεί τη συμπεριφορά των εφαρμογών για να εντοπίσει ύποπτες δραστηριότητες.

4. Απομόνωση και καθαρισμός: Όταν ανιχνεύσει απειλή, το antivirus μπορεί να απομονώσει ή να αφαιρέσει το επικίνδυνο αρχείο.

Τι είναι το firewall

Το firewall είναι ένα σύστημα προστασίας που ελέγχει την κυκλοφορία δεδομένων μεταξύ του υπολογιστή σας και του διαδικτύου ή άλλων δικτύων. Αντίθετα με το antivirus που εστιάζει σε απειλές μέσα στο σύστημα, το firewall προστατεύει από εξωτερικές επιθέσεις.

Πώς λειτουργεί

Φιλτράρισμα εισερχόμενων δεδομένων : Το firewall επιτρέπει ή μπλοκάρει τη σύνδεση με βάση προκαθορισμένους κανόνες.

: Το firewall επιτρέπει ή μπλοκάρει τη σύνδεση με βάση προκαθορισμένους κανόνες. Προστασία από hacking : Αποτρέπει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυό σας.

: Αποτρέπει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυό σας. Έλεγχος εφαρμογών: Μπορεί να περιορίζει ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Με λίγα λόγια, ενώ το antivirus λειτουργεί εντός του υπολογιστή σας, το firewall δρα σαν «φύλακας» στην είσοδο και έξοδο των δεδομένων.

Διαφορά antivirus και firewall

Η βασική διαφορά antivirus και firewall είναι η προσέγγιση και η θέση προστασίας:

Antivirus : Εστιάζει σε κακόβουλο λογισμικό που ήδη βρίσκεται στον υπολογιστή σας ή έχει κατεβεί.

: Εστιάζει σε κακόβουλο λογισμικό που ήδη βρίσκεται στον υπολογιστή σας ή έχει κατεβεί. Firewall: Ελέγχει και φιλτράρει την επικοινωνία με το εξωτερικό δίκτυο, αποτρέποντας εισβολές πριν φτάσουν στο σύστημα.

Εν συντομία, το antivirus λέει «αυτό το αρχείο είναι επικίνδυνο», ενώ το firewall λέει «δεν επιτρέπω σε αυτόν τον εξωτερικό υπολογιστή να συνδεθεί μαζί σου».

Συμβουλές για ολοκληρωμένη προστασία

1. Συνδυάστε antivirus και firewall: Η μέγιστη ασφάλεια επιτυγχάνεται όταν και τα δύο λογισμικά συνεργάζονται.

2. Κρατήστε τα ενημερωμένα: Νέα απειλή σημαίνει νέα υπογραφή, επομένως ενημερώστε συχνά το antivirus και το firewall σας.

3. Μην παραβλέπετε τα δίκτυα Wi-Fi: Χρησιμοποιείτε προστατευμένα δίκτυα και αποφύγετε δημόσια Wi-Fi χωρίς VPN ή firewall ενεργοποιημένο.

Για φοιτητές, επαγγελματίες και καθημερινούς χρήστες, το VPN της SurfShark μπορεί να παρέχει ιδιωτικότητα ενισχύοντας την ασφάλεια και την αξιοπιστία της σύνδεσής σας.

Συμπέρασμα

Η διαφορά antivirus και firewall είναι σαφής: το ένα προστατεύει από κακόβουλα προγράμματα που ήδη υπάρχουν, ενώ το άλλο αποτρέπει εξωτερικές επιθέσεις στο σύστημα.

Χρησιμοποιώντας και τα δύο, δημιουργείτε ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας για τον υπολογιστή σας. Η σωστή χρήση και ενημέρωση των λογισμικών αυτών εξασφαλίζει ασφαλή πλοήγηση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.