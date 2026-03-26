Διάκριση για την Massey Ferguson

Οι ανεξάρτητες δοκιμές DLG PowerMix, οι οποίες διεξάγονται βάσει καθορισμένων προτύπων, αποτελούν σημείο αναφοράς για την αποδοτικότητα καυσίμου των γεωργικών ελκυστήρων. Οι τελευταίες δοκιμές, οι οποίες συνέκριναν τα μοντέλα MF 8S Xtra Dyna E-Power και Dyna-VT με τους βασικούς ανταγωνιστές τους στην ίδια κατηγορία, ανέδειξαν την εξαιρετική απόδοση των κινητήρων και των συστημάτων μετάδοσης της Massey Ferguson.

Οι δοκιμές PowerMix αξιολογούν με ακρίβεια και συγκρίνουν την απόδοση των ελκυστήρων σε μια σειρά ελεγχόμενων συνθηκών εργασίας που προσομοιώνουν πραγματικές γεωργικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων 14 διαφορετικών σεναρίων μεταφοράς και αγροτικών εργασιών, σε διαφορετικές ταχύτητες και φορτία, καθώς και με χρήση παρελκόμενων μέσω PTO και υδραυλικών συστημάτων.

Το MF 8S.265 Xtra Dyna E-Power πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα στις αγροτικές εργασίες, κατακτώντας την πρώτη θέση συνολικά στην κατηγορία 209kW +/-20kW (μέγιστη ισχύς 330 ίππων), ξεπερνώντας έξι ανταγωνιστές και επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση καυσίμου από 4 έως 22 g/kWh. Παράλληλα, το MF 8S.265 Xtra Dyna-VT απέδειξε επίσης την υψηλή αποδοτικότητά του, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην κατηγορία κιβωτίων CVT, μπροστά από σημαντικούς ανταγωνιστές. «Αυτές οι δοκιμές DLG δείχνουν ότι, σε παρόμοιες συνθήκες εργασίας, οι ελκυστήρες της σειράς MF 8S Xtra καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια (g/kWh) σε σύγκριση με άλλα μοντέλα της ίδιας κατηγορίας, σε όλες τις εφαρμογές», δηλώνει ο Jérôme Aubrion, Διευθυντής Marketing της Massey Ferguson για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

DLG PowerMix

Οι δοκιμές περιλαμβάνουν 14 προσομοιώσεις που επιτρέπουν την ακριβή μέτρηση και σύγκριση της κατανάλωσης καυσίμου και AdBlue, καθώς και της ισχύος και της αποδοτικότητας. Οι κύκλοι εργασίας αναπαράγουν τυπικές εφαρμογές που πραγματοποιούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τόσο σε πλήρες όσο και σε μερικό φορτίο. Οι εφαρμογές καθαρής έλξης περιλαμβάνουν όργωμα και καλλιεργητικές εργασίες.

Οι δοκιμές που αξιολογούν την απόδοση των συστημάτων μετάδοσης, PTO και υδραυλικών περιλαμβάνουν τη λειτουργία παρελκόμενων, όπως σβωλοκόπτες, χορτοκοπτικά, διανομείς κοπριάς και πρέσες. Η απόδοση στις μεταφορές μετράται και συγκρίνεται με μικτό βάρος συρμού 40 τόνων, τόσο σε επίπεδο όσο και σε ανώμαλο έδαφος.

Κορυφαία αποδοτικότητα στην κατηγορία

Από την ομάδα δοκιμής των οκτώ ελκυστήρων, όλοι στην κατηγορία έως 330 ίππων μέγιστης ισχύος, το Massey Ferguson 8S.265 Xtra Dyna E-Power ξεχώρισε ως ο συνολικός νικητής τόσο στις αγροτικές εργασίες όσο και στις μεταφορές.

Με ένα ιδιαίτερα αποδοτικό, πλήρως μηχανικό κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, διέπρεψε στις εργασίες έλξης στο χωράφι, καταγράφοντας μέση κατανάλωση 243 g/kWh κατά το όργωμα και τις καλλιεργητικές εργασίες με ταχύτητες 9 km/h και 12 km/h και φορτίο κινητήρα 100% και 60%. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε κατανάλωση 56,88 l/h για το MF 8S.265 Xtra Dyna E-Power, όταν οι βασικοί ανταγωνιστές ξεπερνούσαν τα 62 l/h στην ονομαστική ισχύ ISO, οδηγώντας σε εξοικονόμηση καυσίμου έως και 5.150 λίτρα ανά 1.000 ώρες λειτουργίας.

Με συνολικό μέσο όρο 241 g/kWh σε όλες τις αγροτικές εφαρμογές, κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των οκτώ τρακτέρ, τα οποία διέθεταν συνδυασμό μηχανικών και CVT κιβωτίων.

MF 8S Xtra Dyna-VT

Με το συνεχώς μεταβαλλόμενο κιβώτιο σχεδιασμένο για βέλτιστη ακρίβεια και ευελιξία, το MF 8S Xtra Dyna-VT εντυπωσίασε επίσης, καταγράφοντας μέση ειδική κατανάλωση καυσίμου 247 g/kWh σε όλο το φάσμα των εργασιών στο χωράφι.

Όπως και το MF 8S Xtra Dyna E-Power, το Dyna-VT διαθέτει το ίδιο μακρύ μεταξόνιο, ενώ πέτυχε ιδιαίτερα αξιόλογες επιδόσεις στις μεταφορές, με 361 g/kWh σε εφαρμογές μεταφοράς στα 40 km/h και 365 g/kWh στα 50 km/h. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι οι ιδιοκτήτες μπορούν να επωφεληθούν από την εξαιρετική ποιότητα κύλισης και την ομαλή λειτουργία του κιβωτίου, διατηρώντας παράλληλα χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Επιλογές εξοπλισμού και χαμηλό λειτουργικό κόστος στο βασικό εξοπλισμό

Η νέα σειρά MF 8S Xtra παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2025 και περιλαμβάνει έξι μοντέλα από 205 έως 305 ίππους. Είναι εξοπλισμένη με εξακύλινδρους κινητήρες AGCO Power 7,4 λίτρων, οι οποίοι αποδίδουν υψηλή ισχύ, ροπή και απόδοση σε χαμηλές στροφές κινητήρα – συμβάλλοντας στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Η δυνατότητα επιλογής κιβωτίου ταχυτήτων επιτρέπει στους πελάτες να επιλέξουν το καταλληλότερο σύστημα μετάδοσης για τις ανάγκες τους. Ο μοναδικός σχεδιασμός Protect-U της Massey Ferguson, με απόσταση 24 εκ. μεταξύ του κινητήρα και του παρμπρίζ, μειώνει τη μεταφορά θορύβου, θερμότητας και κραδασμών στην καμπίνα.

Επιπλέον, έχει εισαχθεί ένα νέο σύστημα διαχείρισης ανεμιστήρα, το οποίο βελτιστοποιεί τη λειτουργία του και μειώνει τη συνολική κατανάλωση, πλεονέκτημα που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα αποτελέσματα των δοκιμών DLG. Ο ευρύχωρος χώρος εργασίας, με μεγάλες πόρτες και επιφάνεια υαλοπινάκων 6,6 m², προσφέρει ασυναγώνιστη πανοραμική ορατότητα 360°, ενώ η μεγάλη γκάμα εκδόσεων και επιλογών επιτρέπει την προσαρμογή των τρακτέρ σε κάθε τύπο και μέγεθος γεωργικής εκμετάλλευσης.

Οι δοκιμές DLG PowerMix επιβεβαιώνουν ότι η σειρά MF 8S Xtra συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο ισχυρών και αποδοτικών σε καύσιμα τρακτέρ της κατηγορίας της, καταναλώνοντας έως και 23 g/kWh λιγότερο πετρέλαιο σε σύγκριση με ορισμένους ανταγωνιστές. Το εύρος των προσομοιώσεων εργασίας επιτρέπει σε όσους εξετάζουν την αγορά νέου ελκυστήρα να συγκρίνουν με ακρίβεια την κατανάλωση καυσίμου μεταξύ διαφορετικών κατασκευαστών και μοντέλων για συγκεκριμένες εργασίες, ενώ αναδεικνύει και τις διαφορές μεταξύ διαφορετικών τύπων κιβωτίων, όπως το διπλού συμπλέκτη Dyna E-Power και το συνεχώς μεταβαλλόμενο Dyna-VT. Ενώ το Dyna E-Power επιτυγχάνει έως και 8% υψηλότερη αποδοτικότητα καυσίμου σε εργασίες έλξης και αποτελεί μια οικονομικά αποδοτική λύση πολλαπλών χρήσεων με εξαιρετική ευκολία χειρισμού και άνεση για τον χειριστή, το σύστημα Dyna-VT προσφέρει πλήρως συνεχόμενη μεταβολή ταχύτητας και ακόμη πιο ομαλή λειτουργία, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για εξειδικευμένες εργασίες, όπως φύτευση και συγκομιδή ριζοκαλλιεργειών, καθώς και εργασίες εντός αγροκτήματος.

Όποιο κιβώτιο και αν επιλεγεί, οι πελάτες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι οι ελκυστήρες MF 8S Xtra προσφέρουν περισσότερη εργασία ανά λίτρο καυσίμου, σε συνδυασμό με κορυφαία άνεση, ακρίβεια και αντοχή στην κατηγορία τους.