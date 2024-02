Διάκριση για την Mercedes

Ακόμα μία διάκριση για την Έκθεση Past To The Future στα «Ermis Awards 2023»



Η Έκθεση Past To The Future της Mercedes που φιλοξενήθηκε τον Μάιο του 2022 στο Εμπορικό Κέντρο Golden Hall, είχε κάνει αίσθηση με το μοναδικό ταξίδι στο χρόνο που οργάνωσε για τους φίλους της αυτοκίνησης.

Μέσα από το ιστορικό αυτό ταξίδι διάρκειας μίας εβδομάδας, οι επισκέπτες της Έκθεσης είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ιστορικά μοντέλα και στιγμές-σταθμούς της μάρκας που εφηύρε το αυτοκίνητο – από το πρώτο όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, το τρίτροχο Patent-Motorwagen που κατασκεύασε ο Carl Benz και κατοχύρωσε το 1886 έως τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, όπως την EQS, που κυκλοφορούν στους δρόμους σήμερα και πρόκειται να αποτελέσουν τα κλασικά του μέλλοντος.

Την άρτια οργάνωση της εκδήλωσης αυτής επιμελήθηκε η Ομάδα της Magna Events που αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη εδώ και πολλά χρόνια της Μercedes-Benz στην Ελλάδα. Σε μία όμορφη τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών, η Magna Events στην ενότητα «Παραγωγή Εκδηλώσεων» απέσπασε ένα χρυσό (Gold) βραβείο στην κατηγορία Set Construction και ένα ασημένιο (Silver) βραβείο στην κατηγορία Public Events για την παραγωγή της Έκθεσης της Mercedes-Benz «Past To The Future».

Η Magna Events μοιράστηκε τη διπλή αυτή διάκριση με τους εκπροσώπους της Star Automotive Ελλάς που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, τον κ. Παναγιώτη Ριτσώνη, Marketing Senior Manager Mercedes-Benz Cars και την κα Αναστασία Μπίτσικα, Events, Retail & Direct Marketing Specialist.

Υπενθυμίζεται, ότι τα Εrmis Awards αποτελούν τον πιο σημαντικό θεσμό βράβευσης της δημιουργικότητας στην επικοινωνία στην Ελλάδα, διοργανώνονται κάθε χρόνο από την Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος και αποτελούν το κορυφαίο γεγονός του κλάδου της διαφήμισης και επικοινωνίας στη χώρα μας.