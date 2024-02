Η νέα Mercedes-Benz CLE Coupé στην Ελλάδα-Οι τιμές της

Η νέα CLE Coupe πάτησε σε Ελληνικό έδαφος. Το σπορ, κομψό δίθυρο μοντέλο συνδυάζει τις χαρακτηριστικές αναλογίες ενός coupé με τη μοντέρνα γραμμή σχεδίασης της Mercedes-Benz.

Το σχήμα της χαρακτηρίζεται από ρευστές επιφάνειες με συνεχείς μεταβάσεις. Η προοδευτική δυναμική και η κομψότητα αναδεικνύονται ακόμη εντονότερα από το πλάι, χάρη στο χαμηλωμένο αμάξωμα (1.428 mm) με το μακρύ μεταξόνιο (2.865 mm), τους κοντούς προβόλους (888 mm μπροστά/1.097 mm πίσω) και, ιδίως, τους μυώδεις ώμους που δημιουργούν την… επιβλητική εμφάνιση της CLE Coupe.

Άλλα τυπικά χαρακτηριστικά είναι το μακρύ καπό του κινητήρα, το οποίο διακοσμούν δύο ενσωματωμένα power dome, το έντονα κεκλιμένο μπροστινό παρμπρίζ και η μεγάλη, καμπύλη οροφή.

Η καμπίνα των επιβατών, είναι μετατοπισμένη αρκετά προς τα πίσω, καταλήγει στο επίπεδο πίσω παρμπρίζ του σπορ πίσω τμήματος.

Η βασική έκδοση AVANTGARDE Line διατίθεται με ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών στον βασικό εξοπλισμό. Με τη γραμμή εξοπλισμού AMG Line οι ζάντες 19 ιντσών αποτελούν βασικό εξοπλισμό. Η μεγάλη ποικιλία από ζάντες αλουμινίου 18 έως 20 ιντσών και τα δέκα διαφορετικά χρώματα βαφής προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες εξατομίκευσης.



Η CLE Coupé διαθέτει προβολείς LED High Performance με νέα σχεδίαση τριπλού πυρσού για τα φώτα πορείας ημέρας, τα φώτα θέσης και τα φλας. Οι προβολείς Digital Light προσφέρονται ως προαιρετικός εξοπλισμός. Τα φώτα πορείας ημέρας έχουν ελλειπτικό σχήμα ενώ η βάση του προβολέα διαθέτει γαλάζιο φωτισμό.

Το μυώδες πίσω τμήμα χαρακτηρίζεται από λείες επιφάνειες και ομαλές μεταβάσεις. Άλλο ένα κύριο χαρακτηριστικό είναι τα πίσω φώτα LED δύο τμημάτων με νέα περιγράμματα και τρισδιάστατα φωτιστικά σώματα.

Εσωτερικό

Στο εσωτερικό της, συνδυάζει τη σπορ πολυτέλεια με γενναιόδωρη αίσθηση του χώρου και είναι πλήρως προσανατολισμένη στον οδηγό. Στο κόκπιτ, την προσοχή προσελκύουν αμέσως η ανεξάρτητη, πλήρως ψηφιακή οθόνη οργάνων 12,3 ιντσών (21,3 εκ.) και η κεντρική οθόνη 11,9 ιντσών (30,2 εκ.) σε κατακόρυφη διάταξη, ώστε να είναι πιο φιλική προς τον χρήστη. Ο σπορ χαρακτήρας εντείνεται με τον δυναμικό ατμοσφαιρικό φωτισμό σε 64 χρώματα.

Στην CLE Coupe μπορείτε να έχετε εξατομικευμένη εμπειρία ήχου με ενσωματωμένα ηχεία στα καθίσματα! Σε συνδυασμό με το προαιρετικό ηχοσύστημα 3D surround Burmester, υπάρχουν δύο ηχεία στο ύψος των προσκέφαλων, δημιουργώντας έτσι μια πολύ ιδιαίτερη και συναρπαστική εμπειρία ήχου με Dolby Atmos κοντά στα αυτιά των επιβατών. Το premium αυτό ηχοσύστημα περιλαμβάνει 17 ηχεία.

Η CLE Coupé έχει περισσότερη νοημοσύνη και διαδραστικότητα από κάθε άλλο coupé της Mercedes-Benz, αφού διαθέτει πολλές από τις ψηφιακές καινοτομίες της νέας E-Class. Το σύστημα infotainment MBUX, η φωνητική υποβοήθηση MBUX, το όργανο πολλαπλών ενδείξεων, η κεντρική οθόνη και η προαιρετική οθόνη Head-up display μοιράζονται έναν πανίσχυρο κεντρικό υπολογιστή οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο δικτύωσης αυξάνεται η απόδοση, καθώς τα δεδομένα μεταδίδονται ταχύτερα.

Ανάλογα με τη χώρα, χρησιμοποιείται μια μονάδα επικοινωνίας με τεχνολογία μετάδοσης 5G. Με το πρότυπο κινητής τηλεφωνίας 5G επιτυγχάνονται σημαντικά υψηλότεροι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων σε σχέση με το LTE/UMTS .

Το πρόγραμμα ψυχαγωγίας στη CLE Coupé είναι άκρως διαδραστικό προσφέροντας μια ξεχωριστή ψηφιακή εμπειρία. Ένα νέο επίπεδο συμβατότητας με Android επιτρέπει την εγκατάσταση εφαρμογών από ξένους παρόχους . Κατά την παρουσίαση στην αγορά, θα είναι διαθέσιμες οι εξής εφαρμογές : η πλατφόρμα ψυχαγωγίας «TikTok», η πλατφόρμα podcast «Pocket Casts», η πλατφόρμα ροής ήχου και βίντεο «Audials», το παιχνίδι «Angry Birds», η συνεργατική εφαρμογή «Webex», το σύστημα τηλεδιάσκεψης «Zoom» και το πρόγραμμα περιήγησης «Vivaldi».

Επιπλέον, περιλαμβάνεται προαιρετικά η πύλη ψυχαγωγίας ZYNC, η οποία προσφέρει streaming βίντεο, περιεχόμενο κατά παραγγελία, διαδραστικές εμπειρίες, τοπικά προγράμματα βίντεο, αθλητικά, ειδήσεις και πολλά άλλα. Διατίθενται ήδη περισσότερες από 30 υπηρεσίες streaming από γνωστούς παγκόσμιους, περιφερειακούς και τοπικούς συνεργάτες, ενώ ενσωματώνονται συνεχώς και άλλοι συνεργάτες και κανάλια. Το Mercedes me Store έχει ένα νέο App Store. Η προσφερόμενη ποικιλία θα διευρύνεται σταδιακά. Με αυτόν τον τρόπο, αυτό το dream car είναι πάντα ενημερωμένο και μπορεί να εξατομικευτεί εκτενώς.

Οι προσωπικές ρυθμίσεις δημιουργούνται εύκολα και απλά: οι πελάτες μπορούν να δημιουργήσουν το προσωπικό τους προφίλ απευθείας στη CLE Coupé και να το συγχρονίσουν με τα υπάρχοντα δεδομένα προφίλ στον λογαριασμό τους Mercedes me.

Με τη σάρωση ενός κώδικα QR μέσω της εφαρμογής Mercedes me app, το όχημα συνδέεται αυτόματα στον λογαριασμό Mercedes me. Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας έως επτά διαφορετικών προφίλ με συνολικά 800 περίπου παραμέτρους - για παράδειγμα, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός μπορεί να ρυθμίζεται εξ αποστάσεως από το σπίτι. Οι προσωπικές προτιμήσεις, όπως ο αγαπημένος ραδιοφωνικός σταθμός και οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, μπορούν να μεταφερθούν στο αυτοκίνητο μέσω του προσωπικού προφίλ Mercedes me.

Σύστημα ανάρτησης

Η ανάρτηση της νέας CLE Coupe επιτρέπει την ευέλικτη οδήγηση σε δρόμους με στροφές, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει εξαιρετική οδηγική άνεση σε μεγάλες αποστάσεις. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες εκδόσεις ανάρτησης. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει την ανάρτηση άνεσης με δυνατότητα χαμηλώματος. Συνδυάζει κορυφαία οδηγική άνεση και σπορ αμεσότητα.

Τα χαρακτηριστικά κύλισης, η απόσβεση και η σταθεροποίηση προσαρμόζονται συνεχώς και αυτόματα στις συνθήκες του οδοστρώματος. Προαιρετικά διατίθεται μια σπορ ανάρτηση με σύστημα επιλεκτικής απόσβεσης. Προσφέρει σκληρότερη ανάρτηση και απόσβεση, καθώς και σπορ άμεση σχέση μετάδοσης του συστήματος διεύθυνσης για αμεσότητα και ευελιξία.

Σύστημα τετραδιεύθυνσης

Με το σύστημα διεύθυνσης πίσω άξονα και τη σχετικά πιο άμεση σχέση μετάδοσης του συστήματος διεύθυνσης στον μπροστινό άξονα, η CLE Coupé γίνεται εξαιρετικά ευέλικτη και σταθερή ταυτόχρονα.

Η γωνία διεύθυνσης στον πίσω άξονα είναι έως 2,5 μοίρες. Ως αποτέλεσμα, ο κύκλος στροφής μειώνεται κατά 50 εκατοστά. Στα μοντέλα με τετρακίνηση 4MATIC είναι 11,2 αντί για 11,7 μέτρα. Η CLE Coupé έχει πιο σπορ αντιδράσεις στις εντολές του συστήματος διεύθυνσης χάρη στην υποστήριξη του ενσωματωμένου δυναμικού ελέγχου του ESP.

Συστήματα υποβοήθησης οδήγησης

Ο βασικός εξοπλισμός της CLE Coupé περιλαμβάνει το σύστημα εφίστασης προσοχής Attention Assist, την ενεργή υποβοήθηση πέδησης, το ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, την υποβοήθηση τήρησης ορίων ταχύτητας και το πακέτο στάθμευσης με κάμερα οπισθοπορείας.

Άλλα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης περιλαμβάνονται στα πακέτα εξοπλισμού. Έτσι, το πακέτο Advanced Plus περιλαμβάνει επίσης το σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας και το σύστημα υποβοήθησης τήρησης ορίων ταχύτητας. Το πακέτο premium περιλαμβάνει το πακέτο στάθμευσης με κάμερα 360 μοιρών και το Digital Light.



Επιπλέον, το πακέτο υποβοήθησης οδήγησης Plus με διευρυμένες λειτουργίες διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός. Περιλαμβάνει περισσότερα από δέκα συστήματα υποβοήθησης και ασφάλειας τελευταίας γενιάς.

Συστήματα στάθμευσης

Το ενεργό σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Parktronic έχει βελτιωθεί από πολλές απόψεις: Η εκκίνηση της διαδικασίας στάθμευσης γίνεται πλέον διαισθητικά μέσω της κεντρικής οθόνης.

Οι τιμές της νέας CLE στην Ελλάδα: