Δικαστική νίκη για την Blake Lively: Απορρίφθηκε η αγωγή του Justin Baldoni

Δικαστής απέρριψε τη Δευτέρα την αγωγή του ηθοποιού και σκηνοθέτη Justin Baldoni κατά της συμπρωταγωνίστριάς του στο «It Ends With Us», Blake Lively. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τη μήνυση της Lively εναντίον του Baldoni για σεξουαλική παρενόχληση και εκδικητική συμπεριφορά, σε μια σκληρή νομική διαμάχη γύρω από το σκοτεινό ρομαντικό δράμα.

Reuters

Η νομική διαμάχη

Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής των ΗΠΑ, Lewis Liman, έκρινε ότι ο Baldoni και η εταιρεία παραγωγής του, Wayfarer Studios, δεν μπορούν να μηνύσουν τη Lively για συκοφαντική δυσφήμιση βάσει των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην αρχική της μήνυση, καθώς αυτές οι καταγγελίες εξαιρούνται νομικά από τέτοιου είδους διώξεις. Ο Liman απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς του Baldoni πως η Lively του «έκλεψε» τον δημιουργικό έλεγχο της ταινίας, καθώς δεν συνιστούν εκβιασμό σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνια.

Επιπλέον, ο δικαστής σημείωσε ότι, παρότι η μήνυση του Baldoni κατηγορούσε τη Lively ότι απείλησε να αρνηθεί την προώθηση της ταινίας, η Wayfarer «δεν παρείχε στοιχεία που να δείχνουν ότι η Lively είχε υποχρέωση να προωθήσει την ταινία ή να εγκρίνει υλικό μάρκετινγκ». Παρόλα αυτά, η νομική ομάδα του Baldoni διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τη μήνυση, αν επιθυμεί να διεκδικήσει διαφορετικούς ισχυρισμούς που αφορούν πιθανή παραβίαση συμβολαίου από την πλευρά της Lively.

Reuters

Εμπλοκή των New York Times και αντιδράσεις

Ο δικαστής απέρριψε επίσης τη μήνυση του Baldoni για δυσφήμιση κατά των New York Times, οι οποίοι είχαν δημοσιεύσει τις κατηγορίες της Lively για σεξουαλική παρενόχληση.

Εκπρόσωπος των New York Times δήλωσε: «Είμαστε ευγνώμονες στο δικαστήριο που αντιλήφθηκε τι ήταν πραγματικά αυτή η μήνυση: μια αβάσιμη προσπάθεια να φιμωθεί η έντιμη δημοσιογραφία».



«Οι δημοσιογράφοι μας κάλυψαν προσεκτικά και δίκαια μια υπόθεση δημόσιου ενδιαφέροντος, και το δικαστήριο αναγνώρισε ότι ο νόμος προστατεύει αυτό ακριβώς το είδος της δημοσιογραφίας», δήλωσε μέσω e-mail ο Charlie Stadtlander.

Η Blake Lively έγινε γνωστή από την ταινία «The Sisterhood of the Traveling Pants» (2005) και τη σειρά «Gossip Girl» (2007–2012), ενώ πρωταγωνίστησε επίσης σε ταινίες όπως «The Town» και «The Shallows».



Ο Baldoni είναι γνωστός από την τηλεοπτική σειρά «Jane the Virgin», σκηνοθέτησε την ταινία «Five Feet Apart» (2019) και έγραψε το βιβλίο «Man Enough», το οποίο αμφισβητεί τις παραδοσιακές αντιλήψεις για την ανδρική ταυτότητα.