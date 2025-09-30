Δικηγόρος Μαίρης Χρονοπούλου: «Αποκλείεται να έπεσε με τέτοια δύναμη που να έκανε αιμάτωμα στο κεφάλι»

Ο δικηγόρος της Μαίρης Χρονοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχάλης, μίλησε στο «Happy day» για τους λόγους για τους οποίους άνοιξε και πάλι ο φάκελος του θανάτου της ηθοποιού δύο χρόνια μετά τον θάνατό της. Από την πρώτη στιγμή ο δικηγόρος της υποστήριζε πως ο θάνατός της ίσως οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. «Οι φίλοι της αείμνηστης Μαίρης, της πολυαγαπημένης ηθοποιού ήταν αυτοί που πίεσαν τις Αρχές να ασχοληθούν με αυτή την περίπτωση που πραγματικά είναι αξιοπερίεργη. Μια διάσημη ηθοποιός να βρίσκεται τραυματισμένη και να πεθαίνει χωρίς να ασχοληθεί κανένας με την περίπτωσή της.

«Αυτά δεν συνάδουν με τον τραυματισμό της»

Η Μαίρη είχε ένα αυτοκινητικό ατύχημα και ήταν ιδιαίτερα προσεκτική τον τελευταίο καιρό, περπατούσε σιγά σιγά, οπότε αποκλείεται να έπεσε με τέτοια δύναμη που να έκανε αιμάτωμα στο κεφάλι, όπως είπε η βεβαίωση του Ευαγγελισμού. Μετά μεταφέρθηκε στην Εντατική και πέθανε εκεί χωρίς ποτέ να βρει τις αισθήσεις της. Στο σπίτι δεν υπήρχε σκάλα, ένα σκαλάκι μόνο και η Μαίρη βρέθηκε πάνω σε ένα χαλί. Αυτά δεν συνάδουν με τον τραυματισμό της.

Τα χρήματα, τα κοσμήματα, τα κειμήλια

Εγώ και οι φίλοι της από την πρώτη στιγμή μιλούσαμε για εγκληματική ενέργεια, διότι δεν υπήρχαν στοιχεία για το νοσοκομειακό, ούτε για την περιουσία και τα πράγματα αξίας που είχε, κειμήλια, εικόνες, διάφορες αντίκες…

Δεν ξέρουμε πώς χάθηκαν τα πράγματα αξία από το σπίτι, αυτό θα έπρεπε να το βρει η αστυνομία. Ζητήσαμε να γίνει απογραφή νόμιμα, υποβάλαμε επίσημα δικόγραφο στο Ειρηνοδικείο, διορίστηκε επιτροπή και είπαν ότι η περιουσία της ήταν 4.500. Είχε πολλά χρήματα στο σπίτι της, είχε κοσμήματα, είχε και το χρυσό ρολόι του μακαρίτη του φίλου της του Κούρκουλου που της το είχε χαρίσει…».