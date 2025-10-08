Δημήτρης Μακαλιάς: «Είναι φοβερή αντίσταση και επιλογή το να είσαι πιστός σε μία σχέση»

Ο Δημήτρης Μακαλιάς εμφανίστηκε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και μίλησε ανοιχτά για το θέμα της απιστίας και το γεγονός ότι του έχει συμβεί και του ίδιου να φερθεί έτσι σε σχέση του. «Το θέμα της απιστίας είναι κάτι που μας αγγίζει όλους. Μπορεί να το κρύβουμε κάτω από το χαλί της απιστίας, αλλά οι περισσότεροι έχουμε απιστήσει! Δεν το λέμε όμως ανοιχτά.

«Το δουλεύουμε πάρα πολύ»

Είναι ένα θέμα που δεν το αγγίζουμε, εμείς είπαμε τώρα θα το βγάλουμε στην επιφάνεια και θα μιλήσουμε γι’ αυτό καθαρά, ξάστερα! Είναι καθαρά επιλογή το να είσαι μονογαμικός ή να κάνεις το πηδηματάκι και να πας στην άλλη πλευρά αν δηλαδή δεν σε καλύπτει η σχέση στην οποία είσαι.

Νομίζω ότι είναι φοβερή αντίσταση και επιλογή το να είσαι πιστός και να παραμένεις σε μία σχέση. Να τη δουλεύεις, να ανακαλύπτεις κάθε μέρα έναν λόγο να επαναπρογραμματίζεις τη σχέση και να τη βάζεις στο πλαίσιο που θέλεις, να παραμένεις ερωτευμένος. Εμείς με την Αντιγόνη (Ψυχράμη) το δουλεύουμε πάρα πολύ και κάθε μέρα…

«Το μάτι μας παίζει»

Η κοινωνία σε έχει φέρει σε ένα τέτοιο επίπεδο που πρέπει εσύ να συντηρήσεις αυτή τη μονογαμική κατάσταση. Δίνεις σε έναν άνθρωπο μια δέσμευση ότι θα είστε μαζί, είναι περίεργο να πεις εγώ είδα κάτι άλλο, να φύγω λίγο και θα ξανάρθω. Δεν είναι αποδεκτό αυτό, σωστά;

Σε ένα άλλο κοινωνικό σύνολο, δεν ξέρω πού, πώς και τι, η απιστία θα μπορούσε να είσαι αποδεκτή! Γενικότερα πάντως έχουμε απιστήσει στη ζωή μας, το μάτι μας παίζει!»