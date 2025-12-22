Δήμος Αθηναίων: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για το 2026 - Απούσα η «Ανοιχτή Πόλη» από την ψηφοφορία

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός του δήμου Αθηναίων για το οικονομικό έτος 2026, κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, που ήταν και η τελευταία για το 2025. Υπέρ ψήφισε η παράταξη «Αθήνα Τώρα» του δημάρχου Χάρη Δούκα και κατά όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση την «Ανοιχτή Πόλη» του Κώστα Ζαχαριάδη που απείχε από την ψηφοφορία.



Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του τεχνικού προγράμματος για το 2026, τέθηκε μεταξύ άλλων και το θέμα του έργου της διπλής ανάπλασης. Πάνω σε αυτό, ο κ. Δούκας ανέφερε για όσα γίνονται εκεί, πέρα από το γήπεδο του Παναθηναϊκού:

«Πώς το λέτε, το περίφημο έργο; Το Επιχειρηματικό Πάρκο. Το Επιχειρηματικό Πάρκο λοιπόν περιλαμβάνει δύο παιδικές χαρές, δύο γήπεδα μπάσκετ, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5, ένα γήπεδο τένις, δημοτικά, δωρεάν, ένα beach volley, ένα πινγκ πονγκ, δύο υπαίθρια θεατράκια, δύο λίμνες, δέκα κήπους βροχής, 5.000 δέντρα και συνολικά έναν χώρο πρασίνου μιάμιση φορά ο Εθνικός Κήπος», είπε και συνέχισε:

«Ταυτόχρονα, ο σχεδιασμός είναι και ένα κλειστό γήπεδο. Θα φέρουμε τις προδιαγραφές, δημοτικό, επίσης, δωρεάν. Άρα, είναι μια ιστορία η οποία αφορά όλη την Αθήνα και έχει πάρα πολύ σημαντικές υποδομές για όλους τους Αθηναίους. Και βεβαίως έργα υποδομής πάρα πολύ σημαντικά, που αφορούν δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, νέους δρόμους, έναν ποδηλατόδρομο στην Ιερά Οδό. Και το λέω αυτό, γιατί αυτά είναι στα λεφτά που παρουσιάστηκαν και τα 'πετάξαμε'».

Στη συνέχεια ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αυτά τα έργα, το τεχνικό πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού. Άρα, είναι λογικό, τα έργα τα οποία υπήρχαν την προηγούμενη χρονιά, να υπάρχουν και αυτή. Δεν ολοκληρώνονται έργα σε έναν χρόνο. Μάλιστα, υπάρχουν και πάρα πολλά έργα που είναι 15 χρόνια. Εμείς δεν θέλουμε αυτό, θέλουμε να τα ολοκληρώνουμε.

Συμφωνώ ότι το τεχνικό πρόγραμμα είναι το βασικότερο εργαλείο κι εγώ το πίστευα και θα συνεχίσω να το πιστεύω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι η κυβέρνηση δεν το πιστεύει, γιατί ο νέος Κώδικας ενοποιεί τον προϋπολογισμό με το σπουδαίο αυτό εργαλείο και κακώς το κάνει».

Τα σχολεία

Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε και στα σχολεία λέγοντας: «Την προηγούμενη χρονιά αξιοποιήσαμε 160 εκατομμύρια. Δεν έχουν αξιοποιηθεί ξανά τόσα πολλά χρήματα σε μία χρονιά. Και επειδή έγινε μια συζήτηση πού τοποθετήθηκαν όλα αυτά τα λεφτά, να πω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν στα σχολεία.



Αλλά επειδή αναφέρθηκαν και οι παιδικές χαρές, να πω ότι 16 νέες παιδικές χαρές πλήρως ανακατασκευασμένες, 2,2 εκατομμύρια το 2025 και το 2026 αντίστοιχο ποσό, μαζί με όργανα γυμναστικής. Και επίσης για την άθληση, για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, με την Περιφέρεια, η προγραμματική διπλασιάστηκε και με το υπουργείο 1.200.000 ευρώ. Άρα, δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση και προσπάθεια και στο κομμάτι των παιδικών χαρών και στο κομμάτι του πολιτισμού και του αθλητισμού, και αυτό εμπεριέχεται στην ιστορία της διπλής ανάπλασης».

Ο δήμαρχος Αθηναίων κατέληξε λέγοντας: «Κλείνω με το εξής για το πράσινο: Στο πράσινο, χωρίς εργολάβο, γι' αυτό είναι τόσο χαμηλά τα λεφτά, φυτέψαμε 5.000 δέντρα. Την προηγούμενη περίοδο, με εργολάβο σε 4 χρόνια, 4.700 δέντρα. Και το λέω αυτό για να δείξω ότι μπορούμε και χωρίς αυτές τις επιπλέον χρηματοδοτήσεις, να κάνουμε μια προσπάθεια. Βεβαίως και θέλουμε να την ενισχύσουμε και θα μπουν και ανάδοχοι το επόμενο διάστημα, αλλά με ένα μέτρο, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι οικονομικά μπορούμε να το αντέξουμε. Γιατί όπως είπαμε, υπάρχει πολύ μεγάλη οικονομική δυσχέρεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ