Δημόσια Wi-Fi: Άνεση ή παγίδα - Τι πρέπει να προσέξουμε πριν συνδεθούμε

Πόσες φορές δεν έχουμε βρεθεί σε δύσκολη θέση όταν δεν έχουμε σήμα στο κινητό αλλά πρέπει να εκτελέσουμε μια εργασία σε αυτό που απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο. Κλασικό παράδειγμα τα ψώνια σε ένα κλειστό εμπορικό κέντρο τύπου mall όπου στους χαμηλούς ορόφους η κάλυψη του κινητού είναι περιορισμένη.

Άλλο κλασικό παράδειγμα ένα ταξίδι στο εξωτερικό όπου δεν υπάρχει η επιλογή του roaming.

Σε τέτοιες περιπτώσεις όπως οι παραπάνω -και εφόσον υπάρχει ως επιλογή- πολλοί χρήστες καταφεύγουν στην λύση της χρήσης ενός δημόσιου δικτύου Wi-Fi. Η σωτήρια και δελαστική λύση όμως είναι και ασφαλής;

Πίσω από αυτή την ευκολία και ανέξοδη λύση για εύρεση σύνδεσης στο διαδίκτυο μπορεί να κρύβονται σοβαροί κίνδυνοι για την ασφάλεια των προσωπικών μας δεδομένων.

Οι κίνδυνοι

Τα δημόσια Wi-Fi είναι συχνά μη κρυπτογραφημένα, γεγονός που επιτρέπει σε κακόβουλους χρήστες να υποκλέψουν πληροφορίες όπως κωδικούς πρόσβασης, αριθμούς πιστωτικών καρτών ή ακόμα και προσωπικά μηνύματα. Επιθέσεις τύπου «man-in-the-middle», ψεύτικα hotspots και malware είναι μερικές από τις πιο συνηθισμένες απειλές.

Πριν συνδεθείτε:

Αποφύγετε ευαίσθητες ενέργειες: Μην πραγματοποιείτε τραπεζικές συναλλαγές ή αγορές μέσω δημόσιου Wi-Fi.

Χρησιμοποιήστε VPN: Ένα αξιόπιστο Virtual Private Network κρυπτογραφεί τη σύνδεσή σας, προστατεύοντας τα δεδομένα σας.

Απενεργοποιήστε την αυτόματη σύνδεση: Έτσι αποφεύγετε την ακούσια σύνδεση σε μη ασφαλή δίκτυα.

Ενημερώστε το λογισμικό σας: Οι ενημερώσεις συχνά περιλαμβάνουν διορθώσεις ασφαλείας.

Χρησιμοποιήστε HTTPS: Βεβαιωθείτε ότι οι ιστοσελίδες που επισκέπτεστε είναι ασφαλείς.

Η εναλλακτική λύση

Όταν είναι εφικτό, προτιμήστε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή δημιουργήστε hotspot από το κινητό σας. Είναι σαφώς πιο ασφαλές από ένα ανοιχτό δημόσιο δίκτυο.

Η τεχνολογία μάς προσφέρει απλόχερα ευκολίες, αλλά η ασφάλεια παραμένει προσωπική ευθύνη. Η ενημέρωση και η πρόληψη είναι τα καλύτερα εργαλεία για να απολαμβάνουμε την ψηφιακή ελευθερία χωρίς ρίσκο.