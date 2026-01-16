Διπλό «άδειασμα» Διαμαντοπούλου σε Δούκα και πρόταση για «σκιώδη κυβέρνηση»

Ένα διπλό «άδειασμα» προς τον Χάρη Δούκα επεφύλαξε η Άννα Διαμαντοπούλου δίνοντας έτσι ένα σαφές και ξεκάθαρο στίγμα για το πώς θα κινηθεί στην πορεία προς το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Η κ. Διαμαντοπούλου μίλησε χθες το βράδυ στον Γιώργο Πιέρρο και ερωτηθείσα τόσο για το ψήφισμα που θέλει ο κ. Δούκας με το οποίο το ΠΑΣΟΚ θα ξεκαθαρίζει ότι δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ, όσο και για την πρότασή του να γίνουν προκριματικές εκλογές για τα ψηφοδέλτια, πήρε σαφείς αποστάσεις:

«Θα ήταν αυτοκτονικό για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συνεργαστεί με το κυβερνών κόμμα, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει ένα τέτοιο ψήφισμα» είπε χαρακτηριστικά εξηγώντας πως εν τέλει ένα συνεδριακό ψήφισμα μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατραπεί.

Όσο για τις προκριματικές, επικαλέστηκε το παράδειγμα επί Κώστα Σημίτη που έγινε κάτι αντίστοιχο με τα ψηφοδέλτια με αποτέλεσμα σε όλες σχεδόν τις εκλογικές περιφέρειες να επικρατήσει ένα χάος.

Στον αντίποδα, η κ. Διαμαντοπούλου μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει μια στενή ομάδα στελεχών γύρω από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «σκιώδη κυβέρνηση» ώστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να δώσει το στίγμα ότι εκτός από το πρόγραμμα έχει και τα πρόσωπα εκείνα που θα το εφαρμόσουν την επόμενη μέρα των εκλογών.

Με άλλα λόγια... ούτε ένας δεν θα πλήξει με τα του ΠΑΣΟΚ στην πορεία προς το συνέδριό του.