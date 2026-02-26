Breaking news icon BREAKING
Διπλωματικό «Grand Prix» στην Αθήνα: Μετά τον Ρούμπιο, έρχεται και ο Μακρόν

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ avatar
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Μπορεί το βλέμμα της κυβέρνησης να είναι στραμμένο στην καθημερινότητα, αλλά η διπλωματική μηχανή στο Υπουργείο Εξωτερικών δουλεύει στο «κόκκινο» για την Άνοιξη.

Ο «Ανιχνευτής» μαθαίνει πως η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί δύο από τους πιο ισχυρούς παίκτες της διεθνούς σκηνής, επιβεβαιώνοντας πως η χώρα έχει μετατραπεί σε προνομιακό συνομιλητή τόσο της Ουάσιγκτον όσο και του Παρισιού.

Η κάθοδος του Μάρκο Ρούμπιο

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο , αναμένεται στην ελληνική πρωτεύουσα (οι πληροφορίες λένε έως τον Μάιο) για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Δεν πρόκειται για μια απλή επίσκεψη εθιμοτυπίας.

Ο Ρούμπιο, που γνωρίζει άριστα τα «νερά» της Ανατολικής Μεσογείου από τη θητεία του στη Γερουσία, έρχεται για να σφραγίσει την εμβάθυνση της διμερούς στρατηγικής σχέσης. Στην ατζέντα; Ενέργεια, αμυντική συνεργασία και η σταθερότητα στην περιοχή, την ώρα που η Αθήνα ποντάρει πολλά στο «χαρτί» των ΗΠΑ για τη θωράκιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Ο Μακρόν και η «αμυντική θωράκιση»

Σχεδόν ταυτόχρονα –πιθανότατα στα τέλη Απριλίου– το χαλί θα στρωθεί και για τον Εμανουέλ Μακρόν  Ο Γάλλος Πρόεδρος έρχεται για την πολυαναμενόμενη αναβάθμιση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας. Το «ζουμί» εδώ βρίσκεται στην επέκταση της ρήτρας για την αμοιβαία αμυντική συνδρομή. Το Παρίσι θέλει να δείξει ότι η Ελλάδα είναι ο στρατηγικός του εταίρος στην περιοχή, όχι μόνο στα χαρτιά αλλά και στο πεδίο, με τη συμφωνία να προβλέπει πλέον ακόμη στενότερη συνεργασία στην αμυντική καινοτομία και την τεχνολογία.

