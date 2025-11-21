ΔΩΔΩΝΗ: Γύρισε και επίσημα σελίδα - Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην εποχή Σαράντη

Με μία τοποθέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Γαλακτοκομείων χθες, ανακοινώθηκε και επίσημα η αλλαγή σελίδας στην ΔΩΔΩΝΗ. Όπως αναφέρει ο Στυλιανός Σαράντης του Μιχάλη: "Αποκλειστικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος της εταιρείας μας είναι η διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών των προϊόντων ΔΩΔΩΝΗ, η ενίσχυση της παραγωγικής και εξαγωγικής της δραστηριότητας μέσω στοχευμένων επενδύσεων και η ουσιαστική στήριξη της υπαίθρου και της κτηνοτροφίας της Ηπείρου.

Μετά την εξαγορά, η εταιρεία μας χαράσσει νέους ορίζοντες με πυξίδα το ισχυρό και ποιοτικό προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τη διεύρυνση των διεθνών αγορών, πάντα με σεβασμό στην παράδοση, στους ανθρώπους και στην ιστορία της εταιρείας".

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Σήμερα το πρωί αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΩΔΩΝΗ με τα ξαδέλφια Σαράντη να αναλαμβάνουν τις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου αντίστοιχα. Συγκεκριμένα το πενταμελές Δ.Σ. απαρτίζεται από τους:

1. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ως Πρόεδρος

2. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως Διευθύνων Σύμβουλος

3. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ως Αντιπρόεδρος και υπεύθυνος αγορανομικών θεμάτων, παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης προϊόντος και εντεταλμένος σε θέματαπεριβάλλοντος.

4. ΧΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με ΑΦΜ: 043428888 ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

5. ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ με ΑΦΜ: 151894590 ως Μέλος