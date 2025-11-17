Δοκιμές για την Citroën Racing Formula E

Οι δοκιμές αυτές αποτέλεσαν ένα σημαντικό ορόσημο καθώς η γαλλική μάρκα ξεκινά την πρώτη της σεζόν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μονοθέσιων με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Κατά τη διάρκεια μιας εντατικής και παραγωγικής εβδομάδας δοκιμών σε αγωνιστικό ρυθμό, οι οδηγοί της ομάδας ολοκλήρωσαν συνολικά 621 γύρους, καλύπτοντας πάνω από 2.096 χιλιόμετρα, συλλέγοντας κρίσιμα δεδομένα και συνεχίζοντας την ανάπτυξη του μονοθεσίου της Citroën για τη Formula E.

Το πρόγραμμα δοκιμών επικεντρώθηκε στη διαχείριση ενέργειας, στις προσομοιώσεις αγώνων και στην επικύρωση συστημάτων, θέτοντας μια ισχυρή βάση ενόψει του εναρκτήριου αγώνα της σεζόν στο Σάο Πάολο στις 6 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα δοκιμών της ομάδας ολοκληρώθηκε με την Κολομβιανή οδηγό Tatiana Calderon να βγαίνει στην πίστα για μια ολόκληρη ημέρα οδήγησης στο πλαίσιο των επίσημων γυναικείων δοκιμών της FIA Formula E, παρέχοντας πολύτιμο χρόνο εμπειρίας και συλλογή δεδομένων τόσο για την οδηγό όσο και για την ομάδα.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Cyril Blais, Επικεφαλής της ομάδας Citroën Racing Formula E: «Η δοκιμαστική περίοδος αυτής της εβδομάδας ήταν ένα σημαντικό ορόσημο για όλους στην Citroën Racing. Το να βλέπουμε το αυτοκίνητό μας στην πίστα για την πρώτη επίσημη πλήρη δοκιμή πριν από την έναρξη της σεζόν είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για όλη την ομάδα και η ολοκλήρωση όλων αυτών των δοκιμών, σε μεγάλο βαθμό χωρίς προβλήματα, αποτελεί απόδειξη της σκληρής δουλειάς και της πραγματικής συνεργασίας στο παρασκήνιο. Ενώ η απόδοση είναι σημαντική κατά τη διάρκεια των δοκιμών, σε μια πίστα όπως η Βαλένθια, υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να δούμε όσον αφορά το πώς μπορούμε να συγκριθούμε με τον ανταγωνισμό, αν και η πραγματική δοκιμασία θα έρθει μόλις βγούμε στους δρόμους του Σάο Πάολο για τον πρώτο αγώνα. Φεύγουμε από τη Βαλένθια ενθαρρυμένοι από την απόδοση και τις δυνατότητες που έχουμε δείξει, γνωρίζοντας παράλληλα ότι υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας».

Nick Cassidy, Οδηγός της Citroën Racing Formula E: «Έχοντας ολοκληρώσει τέσσερις ημέρες δοκιμών στη Βαλένθια, θεωρώ ότι ήταν μια πραγματικά θετική πρώτη εμπειρία με τη νέα μου ομάδα. Είμαι ευχαριστημένος με το πώς πήγε, και νιώθω ότι έχουμε σημειώσει σταθερή πρόοδο. Είμαστε φιλόδοξοι και πάντα πιέζουμε για περισσότερη απόδοση, αλλά για την πρώτη μας επίσημη δοκιμή, ήταν ένα δυνατό ξεκίνημα. Φυσικά, θα θέλαμε λίγο περισσότερο χρόνο πριν από το Σάο Πάολο, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα είμαστε σε καλή φόρμα. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι με αυτήν την ομάδα και ακόμα μαθαίνουμε ο ένας τον τρόπο του άλλου, αλλά πιστεύω ότι θα είμαστε σε καλή θέση για την έναρξη της σεζόν».

Jean-Eric Vergne, Οδηγός της Citroën Racing Formula E: «Ήταν υπέροχο που ξεκίνησα να συνεργάζομαι με τη νέα μου ομάδα - μάθαμε πολλά. Όσον αφορά τη συνολική απόδοση, έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε, αλλά είναι καλό να παραμένουμε ταπεινοί, μια και γνωρίζουμε ότι έχουμε πολλά ακόμα να δουλέψουμε πριν από τον πρώτο αγώνα. Συνολικά, ήταν πολύ θετικό, και η ομάδα ήδη συνεργάζεται καλά. Νιώθω σίγουρος ότι μπορούμε να έχουμε έναν καλό πρώτο αγώνα στο Σάο Πάολο και ανυπομονώ να βρεθώ εκεί!»

Tatiana Calderon, Rookie οδηγός της ομάδας Citroën Racing Formula E: «Είναι φανταστικό να επιστρέφω στη Βαλένθια, εκπροσωπώντας την Citroën Racing στις δοκιμές της Formula E για όλες τις γυναίκες, σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για την προετοιμασία της ομάδας. Πάντα απολάμβανα την οδήγηση στο Circuit Ricardo Tormo και ήδη νιώθω σαν στο σπίτι μου δουλεύοντας με αυτήν την ομάδα. Ως οδηγός αγώνων, είναι πραγματική τιμή να είμαι η πρώτη γυναίκα που παίρνει το τιμόνι ενός μονοθέσιου Citroën και είμαι ενθουσιασμένη που η μέρα μας ήταν τόσο επιτυχημένη. Τέτοιες ευκαιρίες, όπου μπορώ να δείξω τι μπορώ να κάνω με ένα τόσο εξελιγμένο αγωνιστικό αυτοκίνητο, είναι τόσο σημαντικές και είμαι απίστευτα ευγνώμων στην ομάδα για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους».