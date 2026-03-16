Δωρεά 3,8 εκατ. ευρώ για νέο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα

Σημαντική αναβάθμιση για την ασφάλεια των αερομεταφορών στη χώρα σηματοδοτεί η υπογραφή σύμβασης δωρεάς ύψους 3,8 εκατ. ευρώ για την προμήθεια νέου συστήματος επικοινωνιών και καταγραφής φωνής για τις υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Το σύστημα Voice Communication & Recording System (VCRS) θα εγκατασταθεί στα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Η σύμβαση υπεγράφη παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του υφυπουργού Νίκου Ταχιάου και στελεχών της κυβέρνησης και της ΥΠΑ.

Τι είναι το σύστημα VCRS

Το σύστημα VCRS αποτελεί βασική υποδομή για τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, καθώς χρησιμοποιείται για την επικοινωνία και την καταγραφή των συνομιλιών μεταξύ ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και πληρωμάτων αεροσκαφών.

Η προμήθειά του εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό εκσυγχρονισμού των υποδομών διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας και στη συμμόρφωση της Ελλάδας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο του Single European Sky.

Ποιες εταιρείες χρηματοδοτούν το έργο

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου μέσω δωρεάς από εταιρείες του αεροπορικού και κατασκευαστικού κλάδου.

Συγκεκριμένα συμμετέχουν:

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Fraport Greece

Aegean Airlines

Sky Express

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η καταβολή των ποσών θα γίνει απευθείας προς τον προμηθευτή του συστήματος μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Δήμας: Προτεραιότητα ο εκσυγχρονισμός της αεροναυτιλίας

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας τόνισε ότι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων αεροναυτιλίας αποτελεί βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Όπως ανέφερε, το σύστημα VCRS είναι κρίσιμο για τη λειτουργία των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και η εγκατάστασή του θα συμβάλει στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των υπηρεσιών αλλά και στη βελτίωση της ασφάλειας των αερομεταφορών.

Αναβάθμιση χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται σε 3,8 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ η σύμβαση δωρεάς δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό.



Η πρωτοβουλία θεωρείται σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των αερομεταφορών και την αύξηση της επιχειρησιακής δυνατότητας του ελληνικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.