Δούκα για Κιμούλη: «Ήταν μια μεγάλη νίκη στην πιο δύσκολη μήνυση που είχα καταθέσει»

Η Ζέτα Δούκα μίλησε στο «Buongiorno» για τη νίκη που είχε τον περασμένο Ιούλιο στο δικαστήριο που είχε με τον Γιώργο Κιμούλη και για τη δύσκολη διαδικασία που πέρασε.

«Ήταν μια πρώτη νίκη, μια πρώτη μεγάλη νίκη στην πιο δύσκολη μήνυση που είχα καταθέσει εγώ προς τον μάρτυρά του για ψευδορκία και στον κύριο Κιμούλη για ηθική αυτουργία. Ο μόνος του μάρτυρας ήταν ένας τεχνικός ο οποίος στην τελευταία φάση της αγωγής που μας έχει κάνει κατέθεσε κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να τα αφήσω έτσι.

«Είμαστε αισιόδοξοι»

Του κατέθεσα μήνυση για ψευδορκία και ηθική αυτουργία στον κύριο Κιμούλη, μια δίκη που κερδήθηκε πανηγυρικώς. Και οι δύο καταδικάστηκαν σε 20 μήνες φυλακή με αναστολή και 3.000€ χρηματικό πρόστιμο.

Ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία, ένα πολύωρο τριήμερο μεγάλης ψυχικής δοκιμασίας και για τη Δώρα Χρυσικού, για τον Νίκο Ψαρρά και για τους μάρτυρές μας που όμως πήγε καλά και προχωράμε γιατί υπάρχουν ακόμα πράγματα που θα γίνουν, αλλά είμαστε αισιόδοξοι».

Ηθική ικανοποίηση

Η Δούκα θέλησε να περάσει το μήνυμα να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη που μπορεί πολλές φορές να αργεί, αλλά δεν πρέπει ποτέ να σταματάμε να παλεύουμε για τη δικαίωση. «Στο τέλος της ημέρας υπάρχει η ηθική ικανοποίηση και ότι η δικαιοσύνη απέδωσε αυτά που έπρεπε να αποδώσει στην αλήθεια, είναι και ένα παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους που παλεύουν στο δικαστικό σύστημα να κερδίσουν και να δικαιωθούν, ότι τα πράγματα ακόμη και να αργούν, ακόμη και να έχουν κόστος σε όλα τα επίπεδα, τελικά το αποτέλεσμα τους δικαιώνει και πρέπει να παλεύουν γι’ αυτό».