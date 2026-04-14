e-ΕΦΚΑ: Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών για Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και ασφαλιστική ικανότητα

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της μετάπτωσης των δεδομένων της ασφαλιστικής ικανότητας στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (νέο ΟΠΣ), θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή λειτουργίας συγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, από σήμερα 14 Απριλίου έως και τις 20 Απριλίου 2026, δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αφορούν:

την έκδοση και τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ),

τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διακοπή αυτή κρίνεται αναγκαία για τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του νέου Πληροφοριακού Συστήματος, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.