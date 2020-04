Πετρέλαιο Σαουδική Αραβία: Η πετρελαιοπαραγωγός χώρα διαβεβαίωσε την Τρίτη 21 Απριλίου 2020 ότι «παρακολουθεί από κοντά τις αγορές πετρελαίου και είναι έτοιμη να λάβει «κάθε επιπρόσθετο μέτρο», αφότου οι τιμές του αργού έπεσαν σε ιστορικό χαμηλό, μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SPA. «Το βασίλειο συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στις πετρελαϊκές αγορές και είναι έτοιμο να λάβει όλα τα επιπρόσθετα μέτρα σε συνεργασία με τον Opep+ και άλλους παραγωγούς» επισημαίνει η κυβέρνηση σε ένα δελτίο Τύπου.

Στον Opep+ συμμετέχουν όλα τα μέλη του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και άλλες χώρες παραγωγοί, όπως η Ρωσία. Πρώτος εξαγωγέας αργού παγκοσμίως, το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας «είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει τη σταθερότητα της πετρελαϊκής αγοράς και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του με τη Ρωσία προκειμένου να εφαρμόσει τις μειώσεις (της παραγωγής) για τα επόμενα δύο χρόνια» συμπλήρωσε η κυβέρνηση, μετά το πέρας του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρόεδρο Σαλμάν.

Ένας άλλο σημαντικός παραγωγός, η Αλγερία, εμφανίστηκε επίσης καθησυχαστική, διαβεβαιώνοντας ότι η κατάσταση «αντιμετωπίζεται» από τη χώρα, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων APS. «Τα αναγκαία μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την πτώση των τιμών του πετρελαίου ελήφθησαν κατά το υπουργικό συμβούλιο που διεξήχθη πριν από περίπου δύο μήνες» δήλωσε ο εκπρόσωπος της αλγερινής προεδρίας Μοχάντ Ουσάιντ Μπελάιντ. «Προβλέψαμε αυτήν την κρίση και πήραμε τις προφυλάξεις μας» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την κυβέρνησή του να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα κατεπείγουσας παροχής βοήθειας στη βιομηχανία φυσικού αερίου και πετρελαίου, που πλήττονται σφοδρά από την κατακόρυφη πτώση των τιμών του μαύρου χρυσού.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον μεγάλο αμερικανικό κλάδο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου», υποσχέθηκε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter. Πρόσθεσε ότι οι υπουργοί Ενέργειας και Οικονομικών ανέλαβαν την αποστολή να διαθέσουν πόρους ώστε «αυτές οι πολύ σημαντικές εταιρείες και οι θέσεις εργασίας να είναι εγγυημένες για μεγάλο χρονικό διάστημα στο μέλλον».

We will never let the great U.S. Oil & Gas Industry down. I have instructed the Secretary of Energy and Secretary of the Treasury to formulate a plan which will make funds available so that these very important companies and jobs will be secured long into the future!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020