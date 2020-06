«Απολαύστε το ελληνικό καλοκαίρι όπου κι αν βρίσκεστε», είναι το κεντρικό σύνθημα της νέα καμπάνιας για τον ελληνικό τουρισμό, σύμφωνα με το βίντεο που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στο Ζάππειο, στην οποία συμμετείχε και ο πρωθυπουργός. «Το εφετινό καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό, δεν θα είναι όπως το είχαμε σχεδιάσει», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι «στην Ελλάδα τα καταφέραμε καλά να αντιμετωπίσουμε το πρώτο κύμα της πανδημίας».

Αυτή η επιτυχία μας επιτρέπει σταδιακά να επανερχόμαστε στη νέα οικονομική κανονικότητα και να απελευθερώνουμε σταδιακά διάφορους κλάδους της οικονομικής ζωής, όπως αυτός του τουρισμού, από τον οποίο η ελληνική οικονομία είναι πολλαπλώς εξαρτημένη». «Η Ελλάδα θα είναι ίδια και ταυτόχρονα διαφορετική για να λειτουργήσουμε με ασφάλεια», είπε και πρόσθεσε: «Η ασφάλεια στην υγεία όλων παραμένει η πρώτη μας αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης

«Η Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από τον ήλιο και τη θάλασσα, σε αυτές τις διακοπές θα εκτιμήσουμε περισσότερο την έννοια της ελευθερίας. Θα δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Θέλουμε να επικοινωνήσουμε ότι το καλοκαίρι δεν είναι μια εποχή, αλλά μια ματιά στα πράγματα», τόνισε. «Ο αριθμός των τουριστών θα είναι εμφανώς μειωμένος, το ξέρουμε», τόνισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι «η καμπάνια δεν επενδύει μόνο στο 2020, βλέπει και παραπέρα. Ετοιμάζουμε το δρόμο και για όταν έχουμε τελειώσει με την πανδημία, από το 2021 και μετά».

«Εύχομαι και ελπίζω το σποτ αυτό να είναι καλοτάξιδο. Η τουριστική σεζόν να πάει όσο καλύτερα γίνεται σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Από την πρώτη στιγμή αποφύγαμε προβλέψεις για ύψος ύφεσης. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ήταν σχετικά ενθαρρυντικά. Ύφεση 0.9% όταν η μέση ευρωπαϊκή είναι της τάξης του 3,8%. Η ελληνική οικονομία συνάντησε την κρίση του κορονοϊού με μεγάλη ορμή. Το β’ τρίμηνο θα είναι πολύ δύσκολο και ελπίζουμε ότι από το γ’ τρίμηνο τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα», είπε.

Αναφερόμενος στους ανθρώπους που εργάζονται στον κλάδο του τουρισμού, είπε: «Το κυρίαρχο συναίσθημα είναι η αβεβαιότητα, ο φόβος. Τι θα συμβεί φέτος το καλοκαίρι; Που θα πάει η οικονομία; Τι θα γίνει το χειμώνα; Κάναμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ενισχύσουμε τους ανθρώπους της εργασίας, θέλουμε ως προτεραιότητα να διαφυλάξουμε όσο περισσότερες θέσεις εργασίας μπορούμε. Οι εργοδότες να εκμεταλλευτούν τα σχήματα αυτά για να διαφυλάξουν όσο το δυνατό περισσότερες θέσεις εργασίας φέτος το καλοκαίρι. Είμαστε πάντα έτοιμοι να προσθέσουμε και άλλα για να στηρίξουμε τον κλάδο του τουρισμού αλλά και τους συναφείς κλάδους. Το κράτος κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του με ένα πρωτοφανές πακέτο, για να στηρίξει τον κόσμο της εργασίας».

Πρόσθεσε ότι σύντομα θα γίνουν οι ανακοινώσεις του υπουργείου Τουρισμού για τη στήριξη του εσωτερικού τουρισμού.

Στην εκδήλωση προβλήθηκε για πρώτη φορά το βίντεο της καμπάνιας για την φετινή σεζόν, με την τουριστική περίοδο να έχει ουσιαστικά ξεκινήσει για τους Έλληνες, ενώ από τις 15 Ιουνίου ανοίγουν τα σύνορα για πολίτες από 29 χώρες του εξωτερικού, πριν επιτραπούν οι πτήσεις και για άλλες χώρες από την 1η Ιουλίου (εξαιρουμένων των χωρών με αρνητική επιδημιολογικά αποτελέσματα).

«Βρήκα πολύ ευρηματικό το σποτ. Τι τελικά είναι η Ελλάδα σε αυτόν τον κόσμο που αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση. Σίγουρα είναι κάτι περισσότερο από τον ήλιο και τη θάλασσα», είπε ο πρωθυπουργός.

Δείτε το βίντεο: «Το ελληνικό καλοκαίρι δεν είναι μόνο ο ήλιος και η θάλασσα. Είναι μια κατάσταση…»

Being with the people you love, connecting with nature, feeling free. That's Greek Summer. #VisitGreece pic.twitter.com/2dcSvUICWg

— Υπουργείο Τουρισμού (@MinTourGR) June 4, 2020