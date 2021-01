Άνοιγμα της αγοράς με τη μέθοδο του click in shop για καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και κοσμημάτων (εντός καταστήματος, με ραντεβού και δυνατότητα δοκιμής, 4 άτομα ανά 100 τ.μ.) και του click away (για την υπόλοιπη αγορά εκτός καταστήματος, ραντεβού και παραλαβή παραγγελίας) αναμένεται να ανακοινώσει το απόγευμα της Παρασκευής ο Νίκος Χαρδαλιάς αφού η κυβέρνηση έστω και άτυπα έχει δώσει εδώ και μέρες το σήμα της επανεκκίνησης.

Το σχέδιο της επαναλειτουργίας

Έτσι, με ορόσημο την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου προτείνεται η λειτουργία με την μέθοδο του click in shop (παραλαβή εντός) καταστημάτων: ένδυσης, υπόδησης και αργυροχρυσοχοΐας, όπου ο πελάτης θα προσέρχεται στο κατάστημα κατόπιν ραντεβού, για το οποίο θα ενημερώνεται τηλεφωνικά ή με γραπτό μήνυμα ως προς την ημέρα και την ώρα προσέλευσης.

Επιπλέον, η λίστα των ημερήσιων ραντεβού θα είναι αναρτημένη στην είσοδο του καταστήματος.

Με την γνωστή πλέον μέθοδο του click away (παραλαβή εκτός) θα λειτουργήσουν και όλα τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα, όπως συνέβαινε μέχρι και τις 2 Ιανουαρίου, με εξαίρεση τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και τα κοσμηματοπωλεία.

Στην νέα, εμπορική πραγματικότητα προστίθεται και η λειτουργία των εμπορικών κέντρων, όπου θα υπάρχει δυνατότητα αφενός για παραλαβή εντός στα στεγασμένα καταστήματα, όσο και παραλαβή εκτός για όλους τους υπόλοιπους κωδικούς, πλην ένδυσης, υπόδησης και κοσμηματοπωλείων.

Τι λένε οι ειδικοί – Επιφυλάξεις κι ανησυχία

Ο διευθυντής της Β’ ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, Καπραβέλος μιλώντας στον Αντ1, σημείωσε πως κατανοεί τις ανησυχίες της αγοράς, ωστόσο, το άνοιγμα των καταστημάτων πρέπει να γίνει με προσοχή. Από την πλευρά του το μέλος της επιτροπής Αλκ. Βατόπουλος λέγοντας ότι «δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν τον Ιούνιο, που άνοιξε κανονικά η αγορά. Υπάρχουν ακόμα πολλά κρούσματα, ενώ βλέπουμε σε μικρά χωριά να φουντώνει ο ιός. Το σημείο κλειδί για να ανοίξει η αγορά είναι να βρεθεί ένας έξυπνος τρόπος ώστε να αυξηθεί όσο το δυνατόν λιγότερο η κινητικότητα».

«Κάθε φορά που κάτι ανοίγουμε αυξάνουμε τον κίνδυνο» τόνισε η καθηγήτρια Επιδημιολογίας Αθηνά Λινού, εστιάζοντας στον «κίνδυνο που θα διατρέξουν οι εργαζόμενοι στο λιανεμπόριο στη μεταφορά με τα ΜΜΜ». Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών χαρακτήρισε «θέμα πολιτικό και οικονομικό» το άνοιγμα των καταστημάτων σημειώνοντας ότι θα πρέπει να το εξετάσουν προσεκτικά οι υπεύθυνοι και «να δουν για κάθε αλλαγή τι μέτρα επιπλέον μπορούμε να πάρουμε ώστε ό,τι πρόβλημα προκληθεί να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο μέτρο».

Πιέζουν οι παράγοντες της αγοράς και λόγω των εκπτώσεων

Υπενθυμίζεται ότι ήδη, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2020 ο τζίρος στο λιανεμπόριο είναι μικρότερος κατά 3,08 δισ. ευρώ, με μόνο 4 από τις 43 υποκατηγορίες να εμφανίζουν ανοδική τάση.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, ήδη , από το πρώτο εννιάμηνο του 2020 τα δημόσια έσοδα έχουν μειωθεί κατά 600 εκατ. ευρώ μόνο από τον ΦΠΑ που δεν έχει καταβληθεί, ενώ οι συνολικές απώλειες του εμπορικού τζίρου ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια.

Για τους εμπόρους τώρα είναι η τελευταία ευκαιρία, καθώς την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων, παραδοσιακά, το λιανικό εμπόριο καταγράφει τζίρο που κυμαίνεται από 4-5 δισ. ευρώ.

Η επιβάρυνση του κορονοϊού από το click away και οι εκτιμήσεις για το click in shop

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες στη διάρκεια της διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η δραστηριότητα του click away, μοντέλο που εφαρμόστηκε στο λιανεμπόριο το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, υπολογίζεται ότι συνέβαλε στη διασπορά του κορoνοϊού σε ποσοστό 4%.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι με το μοντέλο του click away οι επαφές είναι περιορισμένες κατά 55% σε σύγκριση με την κανονική λειτουργία των φυσικών καταστημάτων, ενώ με το μοντέλο του click in shop (ραντεβού για αγορές εντός του καταστήματος) οι επαφές υπολογίζεται ότι είναι μειωμένες κατά 40% σε σύγκριση με την κανονική λειτουργία του λιανεμπορίου και κατά 25% αυξημένες σε σχέση με το μοντέλο click away. Με βάση αυτόν τον υπολογισμό προκύπτει ότι η συμβολή του click in shop στη διασπορά του ιού θα είναι της τάξεως του 5%.

Ο κ. Σαρηγιάννης, πάντως, υποστήριξε ότι πρώτα πρέπει να λειτουργήσει το λιανεμπόριο με το μοντέλο click away, στη συνέχεια να εφοδιασθούν οι επιχειρήσεις με συσκευές απολύμανσης και καθαρισμού του αέρα (όχι ιονιστές) και σε επόμενο βήμα να εφαρμοστεί το μοντέλο click in shop. Το κόστος για τις συσκευές αυτές ανέρχεται σε περίπου 200-300 ευρώ για ένα χώρο 50 τ.μ. και ο ΕΣΑ έχει ζητήσει ήδη να δοθεί σχετική ενίσχυση στους εμπόρους.

