Εδώ το Αδύνατο είναι μόνο η Αρχή: Η νέα ταυτότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μια ιδιαίτερη βραδιά, με ζωντάνια, έντονη συμμετοχή και αίσθηση νέας αρχής, έζησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, όταν και παρουσιάστηκε η νέα ταυτότητα τόπου (place brand) στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Την παρουσίαση άνοιξε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, μιλώντας για το όραμα της Περιφερειακής Αρχής, τη σημασία της νέας ταυτότητας και την ανάγκη η Πελοπόννησος να αποκτήσει μια συνεκτική και εξωστρεφή εικόνα.

