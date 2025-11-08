«Έφοδος» της ΕΛΑΣ σε οίκους ανοχής στην Αθήνα - Χειροπέδες σε 15 γυναίκες

Επιχείρηση ελέγχων σε 5 οίκους ανοχής έγινε από την Αστυνομία το βράδυ της Πέμπτης (6/11) σε περιοχές της Αθήνας με σκοπό τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κατά την διάρκεια των ερευνών πραγματοποιήθηκαν συνολικά 15 συλλήψεις για παραβίαση σφραγίδων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 1.585 ευρώ.

Μάλιστα, κινούνται διαδικασίες για σφράγιση και επανασφράγιση των οίκων ανοχής αλλά και της διοικητικής απέλασης 2 εκ των αλλοδαπών γυναικών που συνελήφθησαν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διενεργήθηκαν έλεγχοι σε οίκους ανοχής, βραδινές ώρες την, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχές της Αθήνας, για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «OUR RESCUE», η οποία είναι εξειδικευμένη στην αρωγή και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, διαπιστώθηκε η λειτουργία 4 οίκων ανοχής, οι οποίοι είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη με σχετικές αποφάσεις αρμόδιων δημοτικών Αρχών, και η λειτουργία ακόμη ενός «κρυφού».

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 15 γυναίκες (14 αλλοδαπές και μια ημεδαπή), κατηγορούμενες, κατά περίπτωση, για παραβίαση σφραγίδων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1.585 ευρώ.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ κινούνται οι διαδικασίες σφράγισης και επανασφράγισης των ανωτέρω οίκων ανοχής και διοικητικής απέλασης 2 εκ των αλλοδαπών».