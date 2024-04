Εγκαινιάστηκε η διοργάνωση Vespa World Days 2024

Χιλιάδες vespisti από όλο τον κόσμο έχουν ήδη εισβάλει στην Pontedera για την πρώτη ημέρα της συνάντησης Vespa World Days 2024.

Με την πόλη της Pontedera να πλημμυρίζει από χιλιάδες λάτρεις της Vespa, που έρχονται από όλη την Ευρώπη αλλά και από χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Κίνα, η Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, το Κουβέιτ, η Αυστραλία, η Κολομβία, η Ιαπωνία και η Αργεντινή, ξεκίνησε η έκδοση 2024 των Vespa World Days.

Πρόκειται για την ετήσια συνάντηση εθνικών Vespa Club από όλο τον κόσμο, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά στον τόπο όπου γεννήθηκε η Vespa και παράγεται συνεχώς από το 1946. Μια πραγματικά ξεχωριστή χρονιά, λόγω και του εορτασμού των 140 χρόνων της Piaggio, μιας εταιρείας που ιδρύθηκε το 1884. Με τα εγκαίνια στο Vespa Village, ξεκίνησε η μεγάλη γιορτή για τους πολλούς ενθουσιώδεις φίλους που ήρθαν από κάθε γωνιά του κόσμου. Από το Σάββατο 20 Απριλίου έως την Κυριακή 21 Απριλίου, η περιοχή του Village, στην Piazza del Mercato της Pontedera, θα ζωντανεύσει από εκδηλώσεις και παραστάσεις.

Η περιοχή θα φιλοξενήσει διάφορα εκθεσιακά περίπτερα, συμπεριλαμβανομένου εκείνου της Vespa με έκθεση όλης της γκάμας οχημάτων και πώληση αξεσουάρ. Μία περιοχή για φαγητό και ποτό θα δώσει επίσης στους λάτρεις της Vespa και στους επισκέπτες την ευκαιρία να είναι όλοι μαζί, στο πνεύμα συλλογικότητας των Vespa Club.





Ταυτόχρονα με την έναρξη των Vespa World Days 2024, μια Vespa GTS 300 παραδόθηκε στην Κρατική Αστυνομία: αυτή η ειδική Vespa άνοιξε τη θεαματική παρέλαση το Σάββατο 20 Απριλίου, η οποία πέρασε από τα πιο όμορφα μέρη της Valdera. Στο σημείο έγινε μία απίστευτη πομπή, μήκους άνω των 10 χιλιομέτρων, γιατί εκτός από τις οκτώ χιλιάδες επίσημα εγγεγραμμένες Vespa, θα προστεθούν χιλιάδες ακόμη ήδη καθ' οδόν προς την Τοσκάνη. Η Vespa της Κρατικής Αστυνομίας θα εκτεθεί στη συνέχεια στο Μουσείο Αστυνομικών Αυτοκινήτων στη Ρώμη.



“Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Piaggio εκ μέρους της Κρατικής Αστυνομίας. - σχολίασε ο Sebastiano Salvo, Αστυνομικός Επίτροπος της Πίζας και πρόσθεσε: "Αυτή η εξαιρετική Vespa είναι πηγή μεγάλης υπερηφάνειας για εμάς, θα ανοίξει την παρέλαση το Σάββατο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας να εγγυηθούμε την ασφάλεια όλων, που είναι πάντα ο πρώτος και σημαντικότερος στόχος. Είναι ένα ιδιαίτερο και μοναδικό δείγμα, το οποίο θα διατηρηθεί προσεκτικά στο Εθνικό Μουσείο Ιστορικών Αυτοκινήτων της Κρατικής Αστυνομίας.”

“Σε μια στιγμή τόσο μεγάλης υπερηφάνειας, καθώς γιορτάζουμε τις Vespa World Days και τα 140 χρόνια της Piaggio, είναι σημαντικό για εμάς να επιβεβαιώσουμε την εγγύτητά μας με τους θεσμούς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλαμε η Αστυνομία να ανοίξει τη μεγάλη παρέλαση των Vespa World Days 2024, για να επικυρώσει αυτήν την πραγματικά ξεχωριστή ένωση" δήλωσε ο Davide Zanolini, Διευθυντής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Ομίλου Piaggio



Την πρώτη μέρα του εορτασμού πραγματοποιήθηκαν επίσης τα εγκαίνια, στο Μουσείο Piaggio, της μεγάλης έκθεσης “Vespa all over the World”, η οποία, με πρωτότυπο και εντυπωσιακό υλικό από το Ιστορικό Αρχείο της Piaggio, αφηγείται την ιστορία της εξάπλωσης της Vespa σε όλο τον κόσμο, ανατρέχοντας στην ιστορία της πρώτης και πρώιμης διεθνοποίησής της, μεταξύ των τελών της δεκαετίας του '40 και της δεκαετίας του '60.

Μέσα από την ανακατασκευή μιας φανταστικής και παγκόσμιας γραμμής συναρμολόγησης και χάρη στη γενναιοδωρία των συλλεκτών που έχουν διαθέσει πολύ σπάνια πρωτότυπα μοντέλα, που παράγονται και στήνονται σε όλο τον κόσμο, η έκθεση αφηγείται τους χίλιους δρόμους που διένυσε η Vespa, η οποία σύντομα κατασκευάστηκε, συναρμολογήθηκε και πωλήθηκε σε όλες τις ηπείρους, δεκαετίες μπροστά από τις έννοιες της παγκοσμιοποίησης.