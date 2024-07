Έγκυος η Μέγκαν Φοξ; - Η φουσκωμένη κοιλιά στο βίντεο κλιπ του Machine Gun Kelly

Προβληματισμό έχει δημιουργήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η εμφάνιση της Μέγκαν Φοξ στο καινούργιο βίντεο κλιπ του Machine Gun Kelly, με φουσκωμένη κοιλιά, προκαλώντας ερωτηματικά μεταξύ των θαυμαστών για το κατά πόσο πρόκειται για αληθινή εγκυμοσύνη.

Η 38χρονη ηθοποιός στο βίντεο του τραγουδιού εμφανίζεται με φανερά φουσκωμένη κοιλιά. Μάλιστα, στο τέλος του κλιπ μαζί με τον σύντροφό της παίζουν με ένα μικρό κορίτσι.

Οι τίτλοι τέλους μπέρδεψαν ακόμη περισσότερο τους φαν, καθώς σε ένα σημείο έγραφε: «Παρουσιάζουμε: Το μωρό Βάιολετ Λέικα».

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διερωτήθηκαν αν η Φοξ είναι έγκυος στην πραγματική ζωή. Άλλοι συνεχάρησαν το ζευγάρι χωρίς να περιμένουν κάποια επιβεβαίωση.

Megan Fox sparks pregnancy speculation with baby bump in MGK’s ‘Lonely Road’ music video https://t.co/npiCa0rFnT pic.twitter.com/vOmzjmPa7u — Page Six (@PageSix) July 26, 2024

Πολλοί, ωστόσο, επισήμαναν ότι η Φοξ έκανε πολλές δημόσιες εμφανίσεις αυτό το καλοκαίρι, χωρίς να φαίνεται έγκυος.

Ένας χρήστης του Reddit βρήκε ένα σχόλιο στο Instagram από μια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι είναι η μητέρα του παιδιού στο βίντεο, επιβεβαιώνοντας ότι η Φοξ «δεν είναι» έγκυος και ότι «ήταν μόνο για το βίντεο». Επίσης, η γυναίκα πρόσθεσε ότι «το κοριτσάκι μου τα πήγε τόσο καλά και διασκέδασε τόσο πολύ».

Η Φοξ και ο Κέλι δεν έχουν επιβεβαιώσει, ούτε διαψεύσει τις φήμες περί εγκυμοσύνης.



Η διάσημη ηθοποιός είχε προηγουμένως αποκαλύψει ότι είχε υποστεί αποβολή κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον μουσικό. Ο Κέλι αναφέρθηκε στην αποβολή στο τραγούδι του «Don't Let Me Go» πέρυσι, και η Φοξ έγραψε για την «πραγματικά τραγική» απώλεια στο βιβλίο ποίησής της, «Pretty Boys Are Poisonous». Επιπλέον, τον Νοέμβριο του 2023, η Φοξ είπε στο περιοδικό WWD τον ότι η απώλεια ήταν «πιο δύσκολη» για να τη διαχειριστεί από την προηγούμενη έκτοπη εγκυμοσύνη της, οδηγώντας σε «πολύ θλίψη και πόνο».

Το ζευγάρι, ωστόσο, πυροδότησε φήμες ότι έχει χωρίσει το 2023, με τη Φοξ να επιβεβαιώνει σε ένα επεισόδιο του podcast «Call Her Daddy» τον Μάρτιο ότι δεν είναι πλέον αρραβωνιασμένοι. Ενώ η σταρ του «Jennifer's Body», η οποία μοιράζεται τρία παιδιά με τον πρώην σύζυγό της Μπράιαν Όστιν Γκριν, δεν προσδιόρισε τότε την κατάσταση της σχέσης της με τον MGK, είπε: «Θα υπάρχει πάντα ένα δέσιμο μαζί του, ό, τι κι αν γίνει. Δεν μπορώ να πω ποια θα είναι η ιδιότητα [της σχέσης μας]».