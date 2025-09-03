«Είναι παρωδία της επιστήμης»: Έξαλλοι οι ειδικοί με την έκθεση Τραμπ για το κλίμα

Περισσότεροι από 80 επιστήμονες κατήγγειλαν χθες Τρίτη (2/9) την πρόσφατη έκθεση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για την κλιματική αλλαγή, κάνοντας λόγο για μεθοδολογικά ελαττώματα, χειραγώγηση δεδομένων και χρήση πηγών που έχουν κριθεί αναξιόπιστες.

Η επίμαχη έκθεση, που δημοσιοποιήθηκε στα τέλη Ιουλίου από το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας, αμφισβητεί βασικά συμπεράσματα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, από την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων έως τις σοβαρές επιπτώσεις των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

«Έτσι έβγαζαν εκθέσεις οι καπνοβιομηχανίες για το κάπνισμα»

«Η έκθεση αυτή είναι παρωδία της επιστήμης», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Άντριου Ντέσλερ, καθηγητής επιστημών της ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο Texas A&M, συγκρίνοντας τις τακτικές της με εκείνες που χρησιμοποιούσε στο παρελθόν η καπνοβιομηχανία για να υποβαθμίζει τις συνέπειες του καπνίσματος.

Σε κείμενο άνω των 400 σελίδων, ο Ντέσλερ και οι υπόλοιποι επιστήμονες αποδομούν σημείο προς σημείο την 150σέλιδη έκθεση, επισημαίνοντας ότι βασίζεται σε παρωχημένες ιδέες, παρερμηνείες επιστημονικών δεδομένων, παραλείψεις σημαντικών γεγονότων και προκατειλημμένα συμπεράσματα.

Μεταξύ των ισχυρισμών που απορρίπτουν είναι ότι η υψηλή συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα «ευνοεί» τη γεωργία. Αντιθέτως, τονίζουν, η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε αύξηση θερμοκρασιών, μεταβολές βροχοπτώσεων και σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες. Επίσης, καταγγέλλουν το συμπέρασμα ότι η οξίνιση των ωκεανών δεν αποτελεί απειλή, υπενθυμίζοντας ότι τα οικοσυστήματα σήμερα είναι πολύ πιο πολύπλοκα σε σχέση με τις προϊστορικές εποχές που επικαλούνται οι συγγραφείς.

Αντίθετος με την κλιματική αλλαγή ο Τραμπ

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε σειρά αποφάσεων που θεωρούνται οπισθοδρόμηση στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Απέσυρε εκ νέου τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού, αποδυνάμωσε επιστημονικές υπηρεσίες και ανέστειλε καίρια μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας.

Στα τέλη Ιουλίου, η κυβέρνησή του έδωσε το «πράσινο φως» για την ακύρωση ρυθμίσεων που αφορούν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, παρότι οι ΗΠΑ παραμένουν η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών CO2 παγκοσμίως. Η έκθεση του υπουργείου Ενέργειας παρουσιάστηκε ως «επιστημονικό υπόβαθρο» αυτών των επιλογών, προκαλώντας ωστόσο θύελλα αντιδράσεων στην επιστημονική κοινότητα.