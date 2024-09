Ειρήνη Μερκούρη: Ο νέος ρόλος της μητρότητας που την έχει ανανεώσει και η κρυφή εγκυμοσύνη

Η γνωστή τραγουδίστρια Ειρήνη Μερκούρη πλέει σε πελάγη ευτυχίας καθώς πριν λίγους μήνες έγινε μανούλα και με τον σύζυγό της Γιάννη Κουτσόπουλο ζουν πρωτόγνωρες και χαρούμενες στιγμές που τους χαρίζει το κοριτσάκι τους. Είναι και οι δυο άνθρωποι χαμηλών τόνων - γι' αυτό και κράτησαν κρυφή την εγκυμοσύνη - και μάλιστα η Ειρήνη είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας χρόνια πριν και αφήσει στην άκρη το επάγγελμά της, ενώ έκανε comeback μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή «Just The Two Of Us» με «ταίρι» τον Γιάννη Παπαμιχαήλ.

Με τον χειρουργό Γιάννη Κουτσόπουλο γνωρίστηκε πριν από 8 χρόνια και όπως είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της η γνωριμία τους έγινε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου της ζωής της που δεν ήθελε σχέση.

«Ο Γιάννης, ο άντρας μου, δεν με έχει δει σε stage πριν. Γνωριστήκαμε στο γραφείο του που είχα πάει για κάτι εξετάσεις. Είναι γιατρός χειρουργός. Είναι πολύ σημαντικός στη δουλειά του και τον θαυμάζω πολύ, τόσο σαν άντρα όσο και σαν επιστήμονα.

Χαίρεται πάρα πολύ που επέστρεψα γιατί δεν είχε προλάβει να με δει στη πίστα. Όταν γνωριστήκαμε, με είδε με σορτσάκι και αθλητικά και ένας φίλος του, του είπε ποια είμαι. Λογικά με ερωτεύτηκε χωρίς να ξέρει τι είμαι. Εγώ εκείνη την περίοδο δεν ήθελα σχέση, είχα αποφασίσει να μείνω μόνη μου ίσως και για πάντα... και εκεί ήρθε» εξήγησε μιλώντας για τον άνδρα της ζωής της.