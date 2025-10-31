Εκλογές στην Ολλανδία: Ποιος είναι ο κεντρώος Ρομπ Γέτεν που... εκθρόνισε τον ακροδεξιό Βίλντερς

Η κάλπη της Ολλανδίας «χάρισε» μια από τις στενές πολιτικές διαμάχες των τελευταίων χρόνων, με τον νεοφερμένο Ρομπ Γέτεν να κερδίζει τις εντυπώσεις, την εκτόξευση των εδρών του κόμματος του D66 και την εκθρόνιση του ακροδεξιού (σ.σ. μέχρι πρότινος) ηγέτη Γκερτ Βίλντερς, στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη (29/10).

Τα τελικά αποτελέσματα των επόμενων ημερών, θα διαμορφώσουν πλήρως την εικόνα της νέας πολιτικής περιόδου που έχει ξεκινήσει στην ευρωπαϊκή χώρα, ωστόσο ο 38χρονος πολιτικός, που προηγείται με περίπου 15.000 χιλιάδες ψήφους έναντι του ακροδεξιού ηγέτη, έχει τις περισσότερες πιθανότητες να γίνει ο νεότερος αρχηγός της Ολλανδίας.

Μεγαλωμένος στη νότια ολλανδική επαρχία Μπράμπαντ, ο Ρομπ Γέτεν είναι πιθανό να αποτελέσει, επίσης, τον πρώτο ανοιχτά ομοφυλόφιλος ηγέτη της χώρας, αν και η σεξουαλικότητά του δεν έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία. Άλλωστε, η Ολλανδία είναι γνωστή για την ισχυρή προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Από το «Ρομπότ Γέτεν» σε υποψήφιο ηγέτη των Ολλανδών

Κάποτε αποκαλούμενος «Ρομπότ Γέτεν» για τον έξυπνο τρόπο με τον οποίο απαντούσε στις ερωτήσεις, ο νεαρός πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε υπουργός για το κλίμα υπό την κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε, φαίνεται πως άγγιξε την καρδιά των ψηφοφόρων.

Ο 38χρονος, ανέλαβε τα ηνία του κόμματος το 2023, όταν την ίδια χρονιά το D66 είχε κερδίσει μόλις 9 έδρες, με το ξεκίνημα του να χαρακτηρίζεται ως δυσοίωνο ωστόσο ο Γέτεν άλλαξε γρήγορα την άποψη της κοινής γνώμης.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, πρωταγωνιστούσε σε διαφημιστικό σποτ με τίτλο «ο πιο έξυπνος άνθρωπος» ενώ η κεντρική φράση της καμπάνιας, αφιερωμένη στο «Ναι, μπορούμε» του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ήταν «Het kan wel» (σ.σ. Είναι δυνατό).

Reuters

Το χαρτί της «προοδευτικής» πολιτικής που άλλαξε την ατζέντα

Ο Jetten έπαιξε δυνατά το χαρτί της επιστροφής στην «προοδευτική» πολιτική, εστιάζοντας στην πράσινη ενέργεια για να διατηρήσει χαμηλό το κόστος ενέργειας, χτίζοντας πόλεις για να αντιμετωπίσει την κρίση στέγασης και μειώνοντας την πίεση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης δίνοντας προτεραιότητα στην πρόληψη των ασθενειών.

Σχετικά με το θέμα της στέγασης, ο κεντρώος πολιτικός δήλωσε ότι θέλει να χτίσει 10 νέες πόλεις και ότι η μείωση της γραφειοκρατίας θα επιτρέψει την ολοκλήρωση 100.000 νέων κατοικιών ετησίως.

Το μεταναστευτικό

Εν τω μεταξύ, στο ζήτημα της μετανάστευσης που δίχασε τους Ολλανδούς, ο νεαρός πολιτικός δεσμεύτηκε να δαπανήσει περισσότερα σε προγράμματα ένταξης και να αντιμετωπίσει την παράνομη μετανάστευση επιτρέποντας την υποβολή αιτήσεων ασύλου από χώρες εκτός ΕΕ.

Εάν εκλεγεί, ο Γέτεν υποστήριξε πως η πολιτική της κυβέρνησής του θα διασφαλίσει ότι όσοι φεύγουν από την χώρα τους λόγω πολέμου, θα συμμετέχουν στην ολλανδική κοινωνία μαθαίνοντας τη γλώσσα.

Ο ηγέτης του D66 επιτέθηκε επίσης με επιτυχία στον Βίλντερς, το κόμμα του οποίου αποχώρησε από τον συνασπισμό τον περασμένο Ιούνιο λόγω διαφωνιών σχετικά με τη μετανάστευση, μια κίνηση που έριξε την κυβέρνηση. Ο Γέτεν κατηγόρησε τον ακροδεξιό αντίπαλό του ότι «σπέρνει διχασμό».

Reuters

Η επόμενη μέρα και οι συνεργασίες

Μιλώντας στους υποστηρικτές του τη νύχτα των εκλογών, ο επίδοξος πρωθυπουργός δήλωσε: «Εκατομμύρια Ολλανδοί σήμερα επέλεξαν θετικές δυνάμεις και μια πολιτική όπου μπορούμε να κοιτάξουμε ξανά μπροστά, μαζί».

Ο Γέτεν σημείωσε ότι με περίπου 26 έδρες, το D66 είναι «ένα μικρό μεγάλο κόμμα, σε σύγκριση με την ολλανδική ιστορία» προσθέτοντας πως «θα πρέπει να συνεργαστούμε με πολλά κόμματα, επομένως». Ωστόσο, έχει καταστήσει γνωστό ότι θα ήθελε «να σχηματίσει ένα σταθερό και φιλόδοξο υπουργικό συμβούλιο» που θα αποτελείται από ένα «ευρύ πολιτικό κέντρο».

Οι δηλώσεις του υποδεικνύουν μια πιθανή συνεργασία με το αριστερό GL-PvdA και το κεντρώο CDA.