«Εξοικονομώ 2025»: Σε αναμονή οι δικαιούχοι – Πότε βγαίνουν οι πίνακες
Σε αναμονή χιλιάδες νοικοκυριά για το «Εξοικονομώ 2025», με τους πίνακες δικαιούχων να μετατίθενται για το φθινόπωρο και τον χρόνο να πιέζει μέχρι το 2026.
Σε φάση αναμονής παραμένουν τα νοικοκυριά που υπέβαλαν αίτηση στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025», καθώς η διαδικασία αξιολόγησης από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν έχει ολοκληρωθεί.
Πότε αναμένονται εξελίξεις
- Οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων αναμένεται να αναρτηθούν το φθινόπωρο.
- Αυτό θα σηματοδοτήσει την ουσιαστική εκκίνηση του προγράμματος.
- Εκπρόσωποι της αγοράς εκφράζουν ανησυχία, καθώς έχουν περάσει ήδη 4 μήνες χωρίς πρόοδο, ενώ το πρόγραμμα «τρέχει» με τους περιορισμούς του Ταμείου Ανάκαμψης.
- Οι εργασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο του 2026.
Τι προβλέπει το «Εξοικονομώ 2025»
- Προϋπολογισμός: 434 εκατ. ευρώ.
- Ενισχύσεις: 396,1 εκατ. ευρώ για τους δικαιούχους (με ΦΠΑ).
- 27,3 εκατ. για οικογένειες με ΑμεΑ.
- 91,2 εκατ. για σεισμοπαθείς, πυρόπληκτους και πλημμυροπαθείς.
- Στόχος: Εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 30% και αναβάθμιση κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες.
- Κατοικίες που θα αναβαθμιστούν: περίπου 11.500.
- Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 100% για ειδικές κατηγορίες.
Επιλέξιμες παρεμβάσεις
- Αντικατάσταση κουφωμάτων.
- Θερμομόνωση.
- Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
- Ζεστό νερό με χρήση ΑΠΕ.
- Smart home συστήματα & αποθήκευση ενέργειας.
Ποιοι εντάσσονται
- Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα).
- Μισθωτές με μισθωτήριο διάρκειας τουλάχιστον 7 ετών.
- Ειδικές κατηγορίες:
- Πληγέντες φυσικών καταστροφών.
- Οικογένειες με μέλος/μέλη ΑμεΑ.
- Τρίτεκνες οικογένειες.
Προϋποθέσεις κατοικίας
- Να υφίσταται νόμιμα.
- Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
- Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
- Να ανήκει σε ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερη (βάσει Α’ ΠΕΑ).