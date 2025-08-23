«Εξοικονομώ 2025»: Σε αναμονή οι δικαιούχοι – Πότε βγαίνουν οι πίνακες

Σε αναμονή χιλιάδες νοικοκυριά για το «Εξοικονομώ 2025», με τους πίνακες δικαιούχων να μετατίθενται για το φθινόπωρο και τον χρόνο να πιέζει μέχρι το 2026.