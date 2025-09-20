Έλαμψαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στο... «Ησαΐα χόρευε» - Η άφιξη της νύφης

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν ο Παύλος Βαρδινογιάννης με την εκλεκτή της καρδιάς του, Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου, έπειτα από δύο χρόνια σχέσης.



Ο γιος της Αγάπης Πολίτη και του Γιώργου Βαρδινογιάννη έφτασε πρώτα στην Αγία Μαρίνα Εκάλης και λίγο αργότερα η νύφη με μια λιτή δημιουργία του σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλου.

Κουμπάροι στο γάμο του ζευγαριού, είναι ο Νίκος Βαρδινογιάννης, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης και μια καλή φίλη του γαμπρού, Παύλου Βαρδινογιάννη.

NDP PHOTOS

Η αναγγελία του γάμου του ζευγαριού ανέφερε: «Ο Παύλος Βαρδινογιάννης, γεννηθείς εις Αθήνας Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, γιος του Γεωργίου και της Αγάπης, το γένος Πολίτη, και η Αικατερίνη Μπιρμπίλη, γεννηθείσα εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, κόρη του Αιμιλιανού και της Αναστασίας, το γένος Παπαδημητρίου, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στην Αθήνα Αττικής».

Ένα ζευγάρι χαμηλών τόνων

Όσοι γνωρίζουν τον Παύλο Βαρδινογιάννη μιλούν για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων που κρατάει μία ιδιαίτερα διακριτική στάση στην προσωπική του ζωή. Η σχέση του με την Κατερίνα Μπιρµπίλη Παπαδημητρίου, κόρη της Αναστασίας Παπαδηµητρίου, μουσικού και εκδότριας του ιστορικού οίκου «Άγκυρα», μετράει δύο χρόνια αλλά η γνωριμία τους πολλά περισσότερα.

NDP PHOTOS



Οι δημόσιες εμφανίσεις τους είναι ελάχιστες. Ακόμα και στον γάμο της Χρυσής Βαρδινογιάννη με τον Νικόλαο Ντε Γκρες που τελέστηκε τον Φεβρουάριο στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Ραγκαβά στην Πλάκα, το ζευγάρι απέφυγε να φωτογραφηθεί στον φακό.

NDP PHOTOS

NDP PHOTOS



Για την ξεχωριστή περίσταση, η Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου, είχε επιλέξει μία μάξι μπλε εντυπωσιακή δημιουργία που είχε συνδυάσει με ένα μάξι μαύρο παλτό με γούνινες λεπτομέρειες. Το σύνολό της είχε ολοκληρώσει με ασημί γόβες και ένα ασορτί τσαντάκι.