Έλενα Ράπτη: «Τα τελευταία δύο χρόνια δοκιμαστήκαμε με τον σύζυγό μου με προβλήματα υγείας»

Η Έλενα Ράπτη ήταν καλεσμένη στο “Happy day” και μίλησε για τις δυσκολίες που βίωσε το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο υγείας, τόσο εκείνη, όσο και ο σύζυγός της, Γιάννης Μπρατάκος. «Τα τελευταία δύο χρόνια δοκιμαστήκαμε και οι δύο σε θέματα υγείας, αλλά δόξα τω Θεώ τα ξεπεράσαμε! Κάθε σπίτι έχει τα δικά του, που τα αντιμετωπίζει και τα ξεπερνάει. Χρειάστηκε να υποβληθώ σε κάποιες επεμβάσεις. Όλα αντιμετωπίστηκαν.

Καθένας που χρειάζεται να βρεθεί σε μια πρόκληση, σε μια δοκιμασία, είναι σημαντικό να έχει τους δικούς του ανθρώπους δίπλα του. Εμείς είχαμε ο ένας τον άλλον κι έτσι τα ξεπεράσαμε όλα. Προχωράμε με πολλή αισιοδοξία. Είναι γεγονός ότι αυτές οι δυσκολίες σε φέρνουν πιο κοντά με τον άνθρωπό σου. Από τη πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε με τον σύζυγό μου, κύλησαν όλα πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ όμορφα, θαρρείς και ήταν να γίνουν.

«Είναι το στήριγμά μου, ο άνθρωπός μου»

«Μέσα σε αυτή τη ροή των πραγμάτων, προέκυψαν και δυσκολίες που ήμασταν ο ένας δίπλα στον άλλον. Νιώθω ότι ο σύζυγός μου είναι το στήριγμά μου, είναι ο άνθρωπός μου που τον αγαπώ, τον εκτιμώ, τον θαυμάζω. Είχα κι εγώ την ευκαιρία στις δικές του δυσκολίες να τον φροντίσω και εκείνος να είναι δίπλα μου. Είναι σημαντικό να βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που θα νιώθουμε ασφάλεια και να μοιραζόμαστε τις χαρές, τις δυσκολίες και να προχωράμε μπροστά».