ΕΛΕΤΑΕΝ: Ανάγκη για μεγαλύτερη έμφαση στα αιολικά

Τα αιτήματα του κλάδου της αιολικής ενέργειας υπέβαλαν χθες στον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο και την Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων Δέσποινα Παληαρούτα οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

Ειδικότερα, επεσήμαναν την ανάγκη για σημαντική αύξηση της αναλογίας της αιολικής ενέργειας στο μείγμα τεχνολογιών Α.Π.Ε. προκειμένου να μειωθούν οι περικοπές ενέργειας και να υπάρξει μεγαλύτερη μείωση του κόστους χάρη στην ενεργειακή μετάβαση, με χορήγηση προσφορών σύνδεσης σε αιολικά πάρκα και διαγωνισμούς για νέα αιολικά.

Ως προς τα αδειοδοτικά ζήτησαν να εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, σημειώνοντας ότι η τήρηση των προθεσμιών από τη Διοίκηση και η οριστική απόφαση, θετική ή απορριπτική, για κάθε αίτηση Α.Π.Ε. - μέσα στον εύλογο χρόνο που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία - είναι μια αναγκαία και σημαντική μεταρρύθμιση. Επίσης, να προχωρήσει η θέσπιση του Εθνικού Προγράμματος για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών των τοπικών κοινωνιών στα οφέλη από την αιολική ενέργεια.

Από την πλευρά της ΕΛΕΤΑΕΝ στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος Παναγιώτης Λαδακάκος, οι Αντιπρόεδροι Μανώλης Περράκης και Γιάννης Καρύδας, ο ΓΓ του ΔΣ Σωκράτης Κωνσταντινίδης και ο Γενικός Διευθυντής Παναγιώτης Παπασταματίου.