Ελικοδρόμιο εμπορικού κέντρου μετατράπηκε σε υπαίθριο σινεμά - Μοιράστηκαν κουβέρτες στους θεατές

Σε υπαίθριο σινεμά μετατράπηκε το ελικοδρόμιο της Avenida Paulista στο Σάο Πάολο, προσφέροντας πανοραμική θέα στον ορίζοντα της πόλης.



Το συγκεκριμένο ελικοδρόμιο βρίσκεται στην οροφή ενός πολυόροφου εμπορικού κέντρου στην καρδιά της μεγαλύτερης πόλης της Λατινικής Αμερικής, όπου ζουν περισσότερα από 12 εκατομμύρια άνθρωποι.



Ποπ κορν και ποτά ήταν διαθέσιμα, ενώ τα φώτα της πόλης έλαμπαν στο βάθος, έστω και αν οι θεατές έπρεπε να φορέσουν... κουβέρτες, αφού αυτήν την περίοδο έχουμε χειμώνα στο νότιο ημισφαίριο και άρα μονο για θερινό σινεμα δεν μπορουμε να μιλάμε, έτσι τουλαχιστον οπως το ξερουμε.



Γνωστή η πόλη του Σάο Πάολο για την πολιτιστική της ποικιλομορφία, τον επιβλητικό ορίζοντα και τον γρήγορο ρυθμό της αστικής ζωής, πρόσφερε χάρη σε αυτήν την εκδήλωση μια σπάνια ανάπαυλα. Όσο για την ταινία που προβληθηκε; Ήταν το δημοφιλές «A Star Is Born», με πρωταγωνιστές τη Lady Gaga και τον Bradley Cooper.