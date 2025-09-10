Elle Style Awards: Αυτά είναι τα πρόσωπα που καθόρισαν το 2025 με το έργο τους

Το Elle διοργάνωσε για ακόμα μια χρονιά τα «Elle Style Awards», την τελετή απονομής βραβείων και μάλιστα φέτος ο εορτασμός της δημιουργικότητας συμπίπτει με τα 40 χρόνια του Elle UK. Σχεδιαστές, ηθοποιοί, ακτιβιστές, μουσικοί, συγγραφείς και σημαντικά πρόσωπα από κάθε χώρο βραβεύθηκαν για το έργο τους. Μεταξύ των νικητών και οι:

Η Μαλάλα Γιουσαφζάι - η Πακιστανή ακτιβίστρια στην οποία το 2014 απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης για τον αγώνα της για το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση και την οποία είχαν αποπειραθεί το 2012 να δολοφονήσουν πυροβολώντας την στο κεφάλι και ενώ βρισκόταν μέσα στο σχολικό λεωφορείο, τραυματίζοντάς την τελικά πολύ σοβαρά - τιμήθηκε ως «Inspirational Icon».

(Photo by Mike Marsland/WireImage)

Το βραβείο της «Διαχρονικής Μούσας» κατέκτησε η Αλέξα Τσανγκ. Συγγραφέας, παρουσιάστρια, μοντέλο και σχεδιάστρια μόδας έχει γίνει η μούσα πολλών σχεδιαστών μόδας, λόγω του ιδιαίτερου προσωπικού της στιλ.

(Photo by John Phillips/Getty Images)

Η Λόλα Γιανγκ πήρε το βραβείο «Best New Sound», αφού το τραγούδι της με τίτλο «Messy» έφτασε στην κορυφή των βρετανικών charts και ακούστηκε πάνω από 800 εκατομμύρια φορές παγκοσμίως.

(Photo by Mike Marsland/WireImage)

«Performer of the Year» η Ναόμι Άκι, που χάρη στο ταλέντο της κατάφερε να καταξιωθεί στην βιομηχανία του θεάματος στο Χόλιγουντ. Μην ξεχνάμε τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία «Mickey 17» του Bong Joon Ho, δίπλα στον Robert Pattinson, αλλά και τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο, «Sorry, Baby».

(Photo by John Phillips/Getty Images)

Νικητές επίσης ήταν οι : Alva Claire «Model of the Year», Bella Freud «Cult Creative», Lionesses «Collective of the Year», Riz Ahmed «Modern Pioneer», Chopova Lowena «Breakthrough Designer of the Year», Simone Rocha «British Designer of the Year», Zadie Smith «British Icon», Munroe Bergdorf «Changemaker», Daniel Lee, Burberry «British Brand».