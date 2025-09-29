Έμειναν με το στόμα ανοιχτό: Aιγύπτιος έσυρε πλοίο 700 τόνων με... τα δόντια του - Δείτε βίντεο

Ένας 44χρονος παλαιστής από την Αίγυπτο, ο Άσραφ Μαχρούς, ισχυρίζεται ότι κατάφερε να σπάσει παγκόσμιο ρεκόρ τραβώντας με τα δόντια του ένα πλοίο 700 τόνων. Το απίστευτο κατόρθωμα καταγράφηκε σε βίντεο στο παραθαλάσσιο θέρετρο Χουργκάντα, στην Ερυθρά Θάλασσα, και δείχνει τον Μαχρούς — γνωστό στους συμπατριώτες του ως «Καμπόνγκα» — να σέρνει το τεράστιο σκάφος πάνω από το νερό.

Και δεν σταμάτησε εκεί. Στη συνέχεια, έσυρε δύο πλοία ταυτόχρονα, συνολικού βάρους περίπου 1.150 τόνων. Ο ίδιος σκοπεύει να στείλει το υλικό στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες, με την ελπίδα να αναγνωριστεί επίσημα η προσπάθειά του. Αν συμβεί αυτό, θα ξεπεράσει το σημερινό ρεκόρ των 614 τόνων, που καταγράφηκε το 2018.

Το Skynews αναφέρει πως για να προετοιμαστεί για την πρόκληση του Σαββάτου ο 44χρονος προπονούταν έξι ώρες την ημέρα, ενώ παράλληλα ακολουθούσε μια διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες και σίδηρο, η οποία περιελάμβανε τουλάχιστον δώδεκα αυγά, δύο ολόκληρες κότες και 5 κιλά ψάρια.

Ωστόσο ο Μαχρούς έχει ήδη γράψει το όνομά του στο βιβλίο των ρεκόρ. Τον Μάρτιο, κατάφερε να τραβήξει με τα δόντια του ένα τρένο 279 τόνων για σχεδόν 10 μέτρα, ενώ το 2021 είχε σπάσει άλλο ένα ρεκόρ, σέρνοντας ένα φορτηγό 15.730 κιλών με τα δόντια του.

Με αυτά τα εντυπωσιακά κατορθώματα, ο «Καμπόνγκα» φαίνεται αποφασισμένος να αφήσει το σημάδι του στην ιστορία – και μάλιστα με τα… δόντια του.