Εμπόδια και μπλοκαρίσματα φρενάρουν τα σχέδια σε 4 ζώδια σήμερα 9/12

Προκλήσεις, εμπόδια και θυμός… αυτές είναι οι αστρολογικές τάσεις της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου 2025, μία ημέρα που χρήζει προσοχής, ενώ η υπομονή, η πειθαρχία και η οργάνωση, θα μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε αποτελεσματικά την όποια πρόκληση! Ο Άρης κινείται στο ζώδιο του Τοξότη, κυριαρχεί η επιθυμία για δράση, εξέλιξη, επέκταση, οι ρυθμοί είναι ενθουσιώδεις, αισιόδοξοι αλλά και άκρως τολμηροί … Το τετράγωνο που σχηματίζει με τον Κρόνο από τους Ιχθύες, έρχεται και «φρενάρει» απότομα όλες τις παραπάνω τάσεις και δημιουργεί το έντονο αίσθημα του μπλοκαρίσματος, που διεγείρει το θυμό! Σήμερα είναι σκόπιμο να είμαστε προσεχτικοί στις μετακινήσεις μας, στις πρωτοβουλίες μας, στις κινήσεις που αποφασίζουμε να βάλουμε μπροστά στα σχέδιά μας … Δεν μπορούν όλα να εξελιχθούν γρήγορα και άμεσα και αυτό δεν είναι απογοητευτικό, απεναντίας αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα ότι απαραίτητα είναι τα «όρια» για να έρθει η ισορροπία! Πιο προβληματισμένοι σήμερα θα σταθούν οι Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες του 3ου δεκαημέρου, ιδιαίτερα όσοι έχουν γεννηθεί κοντά στις: 14–18 Ιουνίου, 16–20 Σεπτεμβρίου, 15–19 Δεκεμβρίου, 13–17 Μαρτίου.

Διάβασε αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Θέλεις να τρέξεις, αλλά κάτι σε φρενάρει

Για σήμερα Τρίτη Κριέ μου αισθάνεσαι πως ενώ θέλεις να βάλεις μπροστά, να τρέξεις και να εφαρμόσεις τα σχέδιά σου , κάτι σε κρατάει πίσω καθηλωμένο! Το τετράγωνο του κυβερνήτη του ζωδίου σου Άρη με τον Κρόνο φέρνει καθυστερήσεις σε σπουδές, ταξίδια, επαφές με εξωτερικό ή και νομικές υποθέσεις. Προσοχή και στις μετακινήσεις – απόφυγε βιασύνες. Δεν είναι μέρα για άμεση δράση ή για σημαντικές συζητήσεις, αλλά για εσωτερική δουλειά, υπομονή και κατανόηση των ορίων σου. Αν βρεθείς μπροστά σε “τοίχο”, σκέψου τι σου δείχνει: μήπως χρειάζεται άλλη διαδρομή ή άλλη συμπεριφορά;

Αστρολογική συμβουλή: Σήμερα δοκιμάζεται η αντοχή σου, όχι η ικανότητά σου. Διατήρησε αποστάσεις από ανθρώπους που σε πιέζουν ή σε φρενάρουν χωρίς λόγο. Το σωστό timing θα έρθει – απλώς σήμερα θέλει λίγο φρένο και λιγότερη παρόρμηση.

Ταύρος – Όταν θέλεις να προχωρήσεις, αλλά εξαρτάσαι από άλλους

Για σήμερα Τρίτη Ταύρε μου να είσαι προετοιμασμένος ότι θα έχεις κάποιες πιέσεις σε οικονομικά ή συναισθηματικά θέματα, καθώς καλείσαι να διαχειριστείς εκκρεμότητες που δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από εσένα. Το τετράγωνο Άρη – Κρόνου αναδεικνύει εμπόδια σε κληρονομικά, χρέη, δάνεια ή κοινά οικονομικά, ενώ στα αισθηματικά ίσως νιώσεις ότι επενδύεις περισσότερο απ’ ό,τι λαμβάνεις. Μπορεί να αισθανθείς πως δεν έχεις τον έλεγχο ή ότι δημιουργείται μόνιμα ένα εμπόδιο. Η πρόκληση σήμερα είναι να μη βιαστείς να πιέσεις καταστάσεις. Επικεντρώσου σε ό,τι μπορείς να ελέγξεις, χωρίς να φορτώνεσαι βάρη άλλων.

Αστρολογική συμβουλή: Μην προσπαθείς να σώσεις ή να στηρίξεις κάτι που σε εξαντλεί. Η μέρα ζητά να βάλεις όρια και να προστατεύσεις την ενέργειά σου.

Δίδυμοι – Όταν η σχέση ή η συνεργασία σε μπλοκάρει

Αγαπητέ μου Δίδυμε, αρκετά σκληρό και προκλητικό κρίνεται το αστρολογικό σκηνικό της Τρίτης για το ζώδιο σου! Ο Άρης από τον Τοξότη φέρνει εξελίξεις σε θέματα σχέσεων, συνεργασιών, το τετράγωνό του με τον Κρόνο από τους Ιχθύες, δημιουργεί το μπλοκάρισμα, το εμπόδιο και την δοκιμασία. Σήμερα λοιπόν αισθάνεσαι ότι οι αντιδράσεις και οι συμπεριφορές των άλλων σε θυμώνουν και δεν σου επιτρέπουν να προχωρήσεις τα σχέδιά σου έτσι όπως είχες υπολογίσει! Η πρόκληση της ημέρας είναι να σταθείς ψύχραιμα απέναντι στις πιέσεις και να αναζητήσεις μια νέα, πιο λειτουργική ισορροπία. Δεν χρειάζεται να τα βάλεις με όλους – αρκεί να μην παραβλέπεις τον εαυτό σου.

Αστρολογική συμβουλή: Σήμερα νιώθεις ότι κάποιος δεν σε καταλαβαίνει ή δεν σέβεται τον ρυθμό σου. Μείνε συγκεντρωμένος στη δική σου αλήθεια και προφύλαξε την ψυχική σου ενέργεια.

Καρκίνος – Όταν η κούραση γίνεται εμπόδιο στην απόδοση

Η σημερινή μέρα σε καλεί να διαχειριστείς την εξάντληση και την κόπωση – τόσο την ψυχική όσο και την σωματική. Ο Άρης από τον Τοξότη αυξάνει τις απαιτήσεις στην καθημερινότητά σου, ενώ ο Κρόνος από τους Ιχθύες σου υπενθυμίζει πως τίποτα δεν προχωρά χωρίς όριο και μέτρο. Εργασιακά ζητήματα, προβλήματα ρουτίνας ή θέματα φυσικής κατάστασης σε πιέζουν. Μην προσπαθείς να κάνεις τα πάντα μαζί. Αν κάτι δεν λειτουργεί, δώσε του χρόνο. Δεν είσαι υποχρεωμένος να αποδείξεις τίποτα – είσαι όμως υπεύθυνος για το πώς φροντίζεις τον εαυτό σου.

Αστρολογική συμβουλή: Σήμερα διατήρησε ρεαλιστικές προσδοκίες και απόφυγε την υπερκόπωση. Εάν νιώσεις πως κάτι σε ξεπερνά, ζήτα βοήθεια ή απλώς… κάνε ένα βήμα πίσω.

Λέων – Ένταση σε δημιουργικότητα ή παιδιά

Αγαπημένε μου Λέοντα, το τετράγωνο Άρη – Κρόνου φέρνει μπλοκάρισμα εκεί που θες να εκφραστείς, να δημιουργήσεις, να φλερτάρεις ή να έρθεις πιο κοντά …. Μπορεί να προκύψει καθυστέρηση σε ένα δημιουργικό σχέδιο, σύγκρουση με αγαπημένο πρόσωπο ή και κάποια συναισθηματική απογοήτευση. Αν νιώσεις ότι δεν αναγνωρίζουν αυτά που προσφέρεις, διατήρησε προσωρινά μια απόσταση χωρίς να χάσεις τη γενναιοδωρία σου. Σήμερα δοκιμάζεται η πίστη σου στον εαυτό σου και η επιμονή στο όραμά σου. Αντέχεις αρκεί να μην αφήσεις την εσωτερική απογοήτευση να γίνει πικρία.

Αστρολογική συμβουλή: Δώσε χώρο σε ό,τι αγαπάς, χωρίς να απαιτείς άμεσα ανταπόδοση. Ό,τι αξίζει, θα ανθίσει όταν έρθει η στιγμή του. Μη σταματάς την πορεία σου επειδή σήμερα ο δρόμος έχει λίγη ανηφόρα.

Παρθένος – Προκλήσεις στο σπίτι ή με οικογενειακά πρόσωπα

Παρθένε μου, για σήμερα Τρίτη, η όψη Άρη – Κρόνου επηρεάζει τον τομέα της οικογένειας και των σχέσεων, προκαλώντας καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις ή ευθύνες που σε βαραίνουν χωρίς να φαίνεται λύση στον ορίζοντα. Πιθανό να έρθεις αντιμέτωπος με οικογενειακές υποχρεώσεις, επιπλέον δουλειά στο σπίτι ή παγωμένες συμπεριφορές από δικούς σου ανθρώπους. Μπορεί να νιώσεις πως όσα κάνεις δεν αναγνωρίζονται. Όμως σήμερα δεν είναι μέρα για εξηγήσεις – είναι μέρα για αυτοσυγκράτηση και πρακτική διαχείριση. Τα συναισθήματα ας μείνουν για αργότερα. Τώρα χρειάζεσαι οργάνωση και ψυχραιμία.

Αστρολογική συμβουλή: Μην προσπαθείς να φτιάξεις τα πάντα με τη μία. Ένα–ένα τα βήματα, και με ηρεμία. Οι οικογενειακές εντάσεις δεν λύνονται με πίεση αλλά με χρόνο και συνέπεια. Προστάτεψε την ψυχική σου ενέργεια.

Ζυγός – Η πίεση στις σχέσεις βγάζει όλη την αλήθεια

Η μέρα σε φέρνει αντιμέτωπο με ευθύνες ή απαιτήσεις που αφορούν σχέσεις και συνεργασίες. Η όψη Άρη – Κρόνου προκαλεί ένταση στην επικοινωνία, καθυστερήσεις σε νομικά ή πρακτικά θέματα ή και σύγκρουση συμφερόντων. Αν έχεις πει “ναι” σε παραπάνω απ’ όσα αντέχεις, τώρα θα το καταλάβεις. Μην προσπαθήσεις να κρατήσεις ισορροπίες εις βάρος σου. Ίσως χρειαστεί να βάλεις ξεκάθαρα όρια ή να σταθείς πιο σταθερά στις απόψεις σου, ακόμη κι αν αυτό φέρει προσωρινή ψυχρότητα. Λίγο παραπάνω προσοχή στις μετακινήσεις σου αυτή την Τρίτη!

Αστρολογική συμβουλή: Τα λόγια κόβουν σαν μαχαίρια αυτή την ημέρα, φρόντισε να τα αποφύγεις. Θυμήσου πως πολλές φορές η σιωπή μπορεί να πει περισσότερα από έναν ολόκληρο διάλογο.

Σκορπιός – Οι καθημερινές απαιτήσεις σε εξαντλούν

Για σήμερα Τρίτη Σκορπιέ μου καλείσαι να βάλεις σε τάξη τα οικονομικά, τα επαγγελματικά και τα πρακτικά θέματα που έχουν βαρύνει την πλάτη σου. Το τετράγωνο Άρη – Κρόνου δείχνει πως οι ευθύνες σε κουράζουν ή πως οι κινήσεις σου σκοντάφτουν πάνω σε εμπόδια, προθεσμίες, καθυστερήσεις, τα έξοδα τρέχουν ενώ γενικά αισθάνεσαι κάπως ανικανοποίητος. Στον αισθηματικό τομέα, προσπάθησε να διατηρήσεις χαμηλές τις απαιτήσεις σου και μην θυμώνεις επειδή δεν γίνεται πάντα το δικό σου!

Αστρολογική συμβουλή: Πάρε βαθιά ανάσα και αντιμετώπισε ένα–ένα τα πρακτικά σου ζητήματα. Δεν θα τα λύσεις όλα σήμερα, αλλά μπορείς να χτίσεις μια βάση. Το “λίγο λίγο και σωστά” θα σε πάει μακριά.

Τοξότης – Θες να πετάξεις, αλλά κάτι σε τραβάει πίσω

Ο Άρης στο ζώδιό σου, σου δίνει δύναμη αλλά το τετράγωνό του με τον Κρόνο σήμερα Τρίτη σε αναγκάζει να φρενάρεις. Νιώθεις σαν να έχεις ένα όραμα ή επιθυμία, αλλά οι οικογενειακές υποχρεώσεις, οι φόβοι ή τα συναισθηματικά βάρη σε τραβούν πίσω. Η πρόκληση είναι να μην θυμώσεις με την καθυστέρηση αλλά να δεις τι πρέπει να διορθώσεις στο πλάνο σου. Σχέσεις με γονείς, παιδιά ή άτομα στη δουλειά μπορεί να σε πιέσουν. Αντί να πιέσεις τις καταστάσεις, ανασύνταξε τις δυνάμεις σου. Σήμερα, η δράση χρειάζεται φρένο και βάθος.

Αστρολογική συμβουλή: Σκέψου μακροπρόθεσμα. Το βήμα που δεν γίνεται σήμερα, μπορεί να είναι αυτό που σου γλιτώνει λάθη αύριο. Μην αντιδράς – σχεδίασε. Μια μέρα ωρίμανσης, όχι νίκης.

Αιγόκερως – Έχεις ανάγκη από ξεκούραση

Η σημερινή Τρίτη σε βρίσκει κουρασμένο – ψυχικά και ενεργειακά αγαπητέ μου Αιγόκερε. Το τετράγωνο Άρη – Κρόνου φέρνει έντονο θυμό και εξάντληση για υποθέσεις που μπορεί να μπλοκάρουν τα προσωπικά σου σχέδια! Κάποιες συζητήσεις σε κάνουν να παγώνεις, το έντονο παρασκήνιο σε παγιδεύει, ενώ οι υψηλές απαιτήσεις που έχεις από τον εαυτό σου και από τους άλλους, στραγγίζουν τα αποθέματα ενέργειάς σου ! Θυμήσου πως δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα – χρειάζεται μόνο να επιτρέψεις στον εαυτό σου να ξεκουραστεί. Διατήρησε σήμερα χαμηλούς τόνους και δούλεψε εσωτερικά. Σήμερα σε ωφελεί περισσότερο η σιωπή παρά η κόντρα και η αντίδραση.

Αστρολογική συμβουλή: Μην πιέζεις τον εαυτό σου να λειτουργήσει με ρυθμούς που δεν αντέχει. Κλείσε κινητά, κράτησε απόσταση από κουραστικές υποχρεώσεις και άκουσε το σώμα και την ψυχή σου.

Υδροχόος – Όρια σε φίλους, στόχους και... αποσυντονισμό

Το τετράγωνο Άρη – Κρόνου που κορυφώνεται σήμερα Υδροχόε μου, προκαλεί πιέσεις και προβληματισμούς στα οικονομικά σου, καθώς και στα προσωπικά σου σχέδια. Μπορεί να νιώσεις πως κάποιοι φίλοι ή συνεργάτες τραβούν την ενέργειά σου ή πως οι στόχοι που είχες θέσει δεν σε γεμίζουν πια. Προκύπτουν εμπόδια σε σχέδια που αφορούν ομάδες, δικτύωση ή κοινούς σκοπούς. Δεν είναι μέρα για βιαστικές αποφάσεις – είναι μέρα να ξεχωρίσεις τι θέλεις από καρδιάς και τι σε “φοριέται” από υποχρέωση. Αν υπάρξουν τριβές με φίλους, κράτα μέτρο.

Αστρολογική συμβουλή: Το «μαζί» σήμερα χρειάζεται υγιή όρια. Μην ταυτίζεσαι με τις προσδοκίες των άλλων. Περιόρισε τα θέλω σου και επικεντρώσου σε ότι είναι ουσιαστικό και έχει προοπτική!

Ιχθύες – Οι ευθύνες σε βαραίνουν, αλλά σε χτίζουν

Με τον Άρη στον Τοξότη να πιέζει τον τομέα της καριέρας και τον Κρόνο στο ζώδιό σου να επιμένει σε όρια και πειθαρχία, η μέρα σε βρίσκει να νιώθεις ότι κουβαλάς πολλά στην πλάτη σου Ιχθύ μου. Προκύπτουν δυσκολίες στη δουλειά, παγωμένα βλέμματα ή υπερβολικές απαιτήσεις από ανώτερους. Δεν πρέπει ούτε στιγμή να ξεχνάς ότι είσαι πολύ πιο δυνατός απ’ όσο νομίζεις. Σήμερα δοκιμάζονται οι αντοχές σου – αλλά μπορείς να περάσεις αυτό το τεστ. Αν χρειαστεί, πες “όχι” σε κάτι που ξεπερνά τα όριά σου. Μην γίνεις το «βολικό παιδί» για να επιβραβευτείς.

Αστρολογική συμβουλή: Οργάνωσε τις υποχρεώσεις σου, θέσε όρια στους άλλους και φρόντισε εσύ να είσαι ο ρυθμιστής της ημέρας σου. Η κούραση αυτή δεν πάει χαμένη – σε δυναμώνει.