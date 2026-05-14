Ένα δόντι «μιλά» για την πιο αρχαία σεξουαλική επαφή ανάμεσα σε ανθρώπινα είδη

Μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature αποκαλύπτει, μέσα από την ανάλυση αρχαίων πρωτεϊνών από δόντια Homo erectus, ενδείξεις ότι διαφορετικές ανθρώπινες ομάδες του Μέσου Πλειστόκαινου ενδέχεται να είχαν έρθει σε γενετική επαφή πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα.

Η έρευνα, που βασίστηκε σε έξι απολιθωμένα δόντια από την Κίνα (Zhoukoudian, Hexian και Sunjiadong), ηλικίας περίπου 400.000 ετών, κατάφερε να εξάγει και να αναλύσει πρωτεΐνες σμάλτου — ένα εξαιρετικά δύσκολο επίτευγμα, δεδομένης της ηλικίας και της κατάστασης διατήρησης των ευρημάτων.

Το «αδύνατο» υλικό: πρωτεΐνες από 400.000 χρόνια πριν

Ο Homo erectus είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα και μακρόβια είδη του γένους Homo, με παρουσία σχεδόν 2 εκατομμυρίων ετών σε Αφρική, Ευρασία και Νοτιοανατολική Ασία. Ωστόσο, λόγω της ηλικίας των απολιθωμάτων, η ανάκτηση γενετικού υλικού θεωρούνταν σχεδόν αδύνατη.

Η νέα μελέτη ξεπέρασε αυτό το όριο, εστιάζοντας όχι στο DNA, αλλά σε αρχαίες πρωτεΐνες του σμάλτου των δοντιών. Μέσα από αυτή τη «βιοχημική υπογραφή», οι ερευνητές εντόπισαν κοινές γενετικές παραλλαγές σε όλα τα δείγματα, καθώς και μία ιδιαίτερα σημαντική διαφοροποίηση που δεν έχει παρατηρηθεί σε άλλες ανθρώπινες γενεαλογίες.

Τα ίχνη μιας άγνωστης γενετικής σύνδεσης



Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύονται στο Nature, όλα τα δείγματα Homo erectus από τις τρεις τοποθεσίες μοιράζονται συγκεκριμένες παραλλαγές αμινοξέων σε μια πρωτεΐνη του σμάλτου (AMBN). Μία από αυτές δεν έχει εντοπιστεί σε κανένα άλλο γνωστό ανθρώπινο είδος, ούτε σε Νεάντερταλ, ούτε σε Denisovans, ούτε σε σύγχρονους ανθρώπους.

Παράλληλα, μια δεύτερη παραλλαγή εμφανίζεται επίσης στους Denisovans, γεγονός που οδηγεί τους ερευνητές στην υπόθεση ότι μέρος της γενετικής τους κληρονομιάς ίσως προήλθε από πληθυσμούς Homo erectus του Μέσου Πλειστόκαινου.

Αν αυτή η ερμηνεία επιβεβαιωθεί, τότε η εικόνα της ανθρώπινης εξέλιξης γίνεται ακόμη πιο σύνθετη: διαφορετικά είδη του γένους Homo δεν εξελίσσονταν απομονωμένα, αλλά πιθανώς αλληλεπιδρούσαν και διασταυρώνονταν γενετικά.

Όταν τα δόντια ξαναγράφουν την ανθρώπινη ιστορία



Η μελέτη ενισχύει την υπόθεση ότι πληθυσμοί Homo erectus στην Ανατολική Ασία μπορεί να συνυπήρξαν με πρώιμες ομάδες Denisovans, δημιουργώντας ευκαιρίες για γενετική ανταλλαγή. Σε αυτό το σενάριο, τμήματα του Denisovan γονιδιώματος που αργότερα πέρασαν και στους σύγχρονους ανθρώπους, θα μπορούσαν να έχουν βαθύτερη προέλευση από τον Homo erectus.

Η ανακάλυψη δεν προσφέρει οριστικές απαντήσεις, αλλά ανοίγει ένα νέο παράθυρο στην κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης: όχι ως γραμμικής πορείας, αλλά ως δικτύου αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών.

Το νέο όριο της παλαιοανθρωπολογίας



Η επιτυχής εξαγωγή πρωτεϊνών από τόσο παλιά απολιθώματα δείχνει ότι η επιστήμη αρχίζει να ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής παλαιοανθρωπολογίας. Ακόμη και όταν το DNA έχει χαθεί, οι πρωτεΐνες μπορούν να διατηρήσουν κρίσιμες πληροφορίες για τη συγγένεια και την εξέλιξη των ειδών.

Η έρευνα στο Nature δεν «αποδεικνύει» οριστικά την ύπαρξη συγκεκριμένων σχέσεων ανάμεσα σε Homo erectus και Denisovans. Ωστόσο, υποδεικνύει ότι η εικόνα της ανθρώπινης εξέλιξης είναι πολύ πιο περίπλοκη από ένα απλό δέντρο ειδών — μοιάζει περισσότερο με πλέγμα, όπου διαφορετικές γραμμές συναντώνται, διασταυρώνονται και αφήνουν ίχνη η μία στην άλλη.

Ένα δόντι ως απόδειξη της εξέλιξης



Από ένα και μόνο δόντι — ή καλύτερα από έξι απολιθωμένα δόντια — η επιστήμη καταφέρνει να ανιχνεύσει πιθανές επαφές ανάμεσα σε αρχαίους ανθρώπινους πληθυσμούς που έζησαν πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.

Και αν κάτι αναδεικνύει αυτή η μελέτη, είναι ότι η ιστορία του ανθρώπου δεν είναι μια απλή αλυσίδα αντικατάστασης ειδών, αλλά μια πολύπλοκη ιστορία συνύπαρξης, επαφής και, ενδεχομένως, βαθιάς γενετικής ανάμειξης — χαραγμένη ακόμη και στο σμάλτο ενός δοντιού.