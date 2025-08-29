Ένα ιστορικό εύρημα: Το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση ξεχασμένο σε πάρκινγκ του Δήμου Αθηναίων

Μια στιγμή από το παρελθόν «ζωντάνεψε» στην Αθήνα, όταν εργαζόμενος του Δήμου ανακάλυψε το προσωπικό αυτοκίνητο του αείμνηστου Αντώνη Τρίτση.

Το αυτοκίνητο, επισημαίνουν οι υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων , βρίσκεται σταθμευμένο εδώ και δεκαετίες στο υπόγειο πάρκινγκ της Λιοσίων 22. Μάλιστα, ακόμη και οι πινακίδες του αυτοκινήτου βρίσκονται στη θέση τους.

Φαίνεται πως από τον θάνατο του Αντώνη Τρίτση, τον Απρίλιο του 1992, το αυτοκίνητο δεν έχει μετακινηθεί ποτέ. Άγνωστο παραμένει γιατί το προσωπικό αυτοκίνητο έχει μείνει ξεχασμένο στο πρώτο υπόγειο πάρκινγκ.

Ποιος ήταν ο Αντώνης Τρίτσης

Κεφαλονίτης, πολιτικός, αθλητής, αλλά και χωροτάκτης – πολεοδόμος, ο Αντώνης Τρίτσης διετέλεσε βουλευτής και υπουργός με το ΠΑΣΟΚ, του οποίου υπήρξε και ιδρυτικό στέλεχος.

Επιπλέον, διετέλεσε πρόεδρος του συμβουλίου υπουργών περιβάλλοντος της ΕΕ, μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών και μέλος του διεθνούς ιδρύματος Lelio Basso. Ίδρυσε το Διεθνές Συμβουλευτικό Σύστημα Αυτοανάπτυξης (Auto Development Consulting System), στελεχωμένο με ειδικούς, με επίκεντρο την εθνική και τοπική αυτοανάπτυξη.

Στις 19 Μαΐου 1989 ήρθε σε ρήξη με τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου και διεγράφη από το ΠΑΣΟΚ. Στη συνέχεια ίδρυσε δικό του κόμμα, το Ελληνικό Ριζοσπαστικό Κίνημα.

Το 1990 εξελέγη δήμαρχος Αθηναίων, ωστόσο πέθανε στο μέσο της θητείας του (7 Απριλίου 1992). Ήταν 23 Μαρτίου του 1992 όταν ο Αντώνης Τρίτσης εισήχθη επειγόντως στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών μετά από ελαφρύ ισχαιμικό επεισόδιο και παρέμεινε για ιατρικές εξετάσεις και νοσηλεία. Μια εβδομάδα αργότερα, τα χαράματα της 30ης Μαρτίου, υπέστη αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, και εισήχθη στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Απεβίωσε στις 7 Απριλίου, σε ηλικία μόλις 55 ετών. Ο θάνατος του ματαίωσε τον επικείμενο γάμο του με την Μιμή Ντενίση, με την οποία διατηρούσε πολύχρονο δεσμό.