Ένας καρκίνος και 4 ασθένειες τις οποίες εξαφανίζει το Ozempic

Αν και η σεμαγλουτίδη κυκλοφορεί κατόπιν συνταγής ιατρού για την αντιμετώπιση του διαβήτη, έχει γίνει αντιληπτό ότι μπορεί να βοηθήσει για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Τώρα νέες μελέτες, οι οποίες αναλύουν υπάρχοντα δεδομένα από διαβητικούς, δείχνουν ότι 5 ακόμα παθήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη χορήγηση σεμαγλουτίδης.

Σίγουρα ο μηχανισμός δράσης της σεμαγλουτίδης για την αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση.

Είναι, ωστόσο, σχεδόν βέβαιο ότι εξειδικευμένες μελέτες θα αποδείξουν τη θεραπευτική δράση της σεμαγλουτίδης για την αντιμετώπισης διαφόρων νεφρικών ανεπαρκειών, του καρκίνου του παχέος εντέρου, του Αλτσχάιμερ, της παγκρεατίτιδας, του αλκοολισμού και του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών.

Ας δούμε αναλυτικά.

Καρκίνος του παχέος εντέρου

Σε μια μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο JAMA Oncology το 2023, αναφέρεται ότι οι ασθενείς που έπαιρναν κάποιο φάρμακο τύπου GLP-1 και εμφάνισαν καρκίνο του παχέος εντέρου ήταν 25% λιγότεροι από όσους έπαιρναν μετφορμίνη.

Στην ίδια μελέτη καταγράφεται ότι σε δείγμα 22.000 ασθενών με διαβήτη, όσοι έπαιρναν φάρμακο τύπου GLA-1 είχαν 44% πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του παχέος εντέρου από αυτούς που έπαιρναν ινσουλίνη.

Ο μηχανισμός δράσης της σεμαγλουτίδης σε σχέση με τον καρκίνο του παχέος εντέρου δεν είναι ακόμα γνωστός αλλά η παχυσαρκία συνδέεται με πολλές ασθένειες και η αντιμετώπισή της μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης τους. Ανάμεσα σε αυτές είναι και ο καρκίνος του παχέος εντέρου.

Νεφρική ανεπάρκεια

Μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο The New England Journal of Medicine και εξέτασε 3.500 ασθενείς με κάποια νεφρική ασθένεια και διαβήτη τύπου 2, αναφέρει ότι όσοι έπαιρναν σεμαγλουτίδη είχαν 24% μικρότερη πιθανότητα να χάσουν το ήμισυ της νεφρικής τους λειτουργίας, να πεθάνουν από καρδιαγγειακές νόσους οι οποίες σχετίζονται με νεφρική ανεπάρκεια και να αναπτύξουν σοβαρή νόσο η οποία να χρειάζεται αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση.

Η μελέτη δείχνει ότι η σεμαγλουτίδη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, η οποία εμφανίζεται όταν τα νεφρά χάνουν την ικανότητά τους να διυλίζουν το αίμα.

Άνοια - Αλτσχάιμερ

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι ασθενείς που έπαιρναν φάρμακα τύπου σεμαγλουτίδης εμφάνισαν άνοια σε μικρότερη συχνότητα από ασθενείς που έπαιρναν εικονικό φάρμακο. Αυτό οδήγησε σε περαιτέρω μελέτες οι οποίες έδειξαν ότι η σεμαγλουτίδη μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Δύο μηχανισμοί έχουν προταθεί σχετικά. Είτε ο διαβήτης προκαλεί βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία και ειδικότερα στα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου, είτε η περίσσεια σακχάρων στο αίμα προκαλεί φλεγμονή, η οποία επίσης φθείρει τα αιμοφόρα αγγεία.

Παγκρεατίτιδα

Τα φάρμακα τύπου σεμαγλουτίδης φαίνεται μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης οξείας παγκρεατίτιδας, μιας απότομης φλεγμονής του παγκρέατος.

Σε μελέτη η οποία παρουσιάστηκε σε συνάντηση της Ενδοκρινικής Εταιρείας στη Βοστόνη αναφέρεται ότι σε 638.501 ασθενείς με ιστορικό παγκρεατίτιδας, μόνο το 15% ανέπτυξε την ασθένεια ξανά από όσους έπαιρναν σεμαγλουτίδη. Τα αντίστοιχα ποσοστά για φάρμακα αναστολείς SGLT2 ήταν 24%, 23% για φάρμακα DPP4 και 53% για όσους δεν έπαιρναν κάποιο φάρμακο.

Αλκοολισμός

Σε μια μελέτη του 2023 η οποία δημοσιεύτηκε στο Journal Of Clinical Psychiatry αναφέρεται ότι η σεμαγλουτίδη μειώνει τα συμπτώματα που σχετίζονται με την κατάχρηση αλκοόλ.

Κατά τα φαινόμενα, η λήψη φαρμάκων τύπου σεμαγλουτίδης επηρεάζει το σύστημα επιθυμίας και ανταμοιβής στον εγκέφαλο, αλλά ο ακριβής μηχανισμός δεν είναι γνωστός. Αυτό που φαίνεται είναι ότι μειώνεται η επιθυμία.

Η μελέτη, ωστόσο, είναι σχετικά μικρή και δεν μπορούν να εξαχθούν γενικότερα συμπεράσματα αλλά πολύ σύντομα θα διεξαχθεί μελέτη που θα παρακολουθεί τη χρήση αλκοόλ σε ασθενείς που παίρνουν σεμαγλουτίδη.

Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

Το σύνδρομο αυτό οφείλεται σε ορμονική ανισορροπία, η οποία προκαλείται από τις υψηλές συγκεντρώσεις ανδρογόνων και έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μικρών κύστεων στις ωοθήκες.

Διάφορες μικρές μελέτες και περιστασιακά δεδομένα δείχνουν ότι η σεμαγλουτίδη μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του συνδρόμου, καθώς καταπολεμά την παχυσαρκία, την αντίσταση στην ινσουλίνη, τον διαβήτη και τον προδιαβήτη. Όλες οι παθήσεις σχετίζονται με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.

