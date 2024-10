Καρκίνος του παχέος εντέρου: Ξεκίνησαν τα SMS για δωρεάν self test στους άνω των 50 ετών

Πρεμιέρα σήμερα, Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, για την αποστολή SMS για το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα σε πολίτες άνω των 50 ετών να λάβουν δωρεάν self tests από συνεργαζόμενα φαρμακεία.



Στόχος του προγράμματος με τα self tests για τον καρκίνο του παχέος εντέρου είναι η έγκαιρη διάγνωση προκαρκινικών αλλοιώσεων ή ακόμα και του ίδιου του καρκίνου, με την προοπτική ίασης όταν ανιχνευτεί σε αρχικά στάδια. Οι πολίτες που λαμβάνουν το SMS μπορούν να προμηθευτούν το self test και, ανάλογα με το αποτέλεσμα, να ακολουθήσουν διαφορετικά βήματα. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, η διαδικασία τερματίζεται.



Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, δημιουργείται αυτόματα κωδικός για δωρεάν ιατρική επίσκεψη σε γαστρεντερολόγο, ο οποίος θα εκδώσει παραπεμπτικό για κολονοσκόπηση, αν χρειαστεί.



Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται τα self test από συγκεκριμένα φαρμακεία του προγράμματος, τα οποία βρίσκονται στο σημείο «Συνεργαζόμενα Φαρμακεία και Κέντρα Διενέργειας Εξετάσεων» στην ιστοσελίδα colon.gov.gr.



«Μόλις έλαβα στο κινητό μου τηλέφωνο από την ΗΔΙΚΑ μνμ για το δικαίωμά να εκτελέσω δωρεάν προληπτική εξέταση για τον Καρκίνο του παχέος εντέρου. Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι από τους πιο συχνούς και επικίνδυνους καρκίνους αλλά που αν τον προλάβεις στην αρχή θεραπεύεται. Όσοι λάβατε ένα παρόμοιο μήνυμα μην το προσπεράσετε χωρίς να του δώσετε σημασία, μπορεί και να είναι το μήνυμα που θα σας σώσει την ζωή», έγραψε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στο «Χ».

Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης σύμφωνα με το αποτέλεσμα του self-test

Ο δικαιούχος πραγματοποιεί το self-test και ενημερώνει το συνεργαζόμενο φαρμακείο για το αποτέλεσμα.



Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος το πρόγραμμα τερματίζεται.



Σε περίπτωση άκυρου αποτελέσματος, ο πολίτης δικαιούται δωρεάν ένα δεύτερο self–test και ακολουθεί την ίδια διαδικασία.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, ο φαρμακοποιός θα ενημερώνει τον πολίτη ότι δημιουργείται αυτόματα κωδικός Ιατρικής Επίσκεψης και έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει δωρεάν ιατρική επίσκεψη σε κλινικό ιατρό ειδικότητας Γαστρεντερολόγου που συμμετέχει στο πρόγραμμα.



Ο γιατρός θα πραγματοποιεί κλινική συνεκτίμηση και εάν κρίνει ότι χρειάζεται κολονοσκόπηση θα εκδίδεται παραπεμπτικό για δωρεάν κολονοσκόπηση.



Εάν κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης εντοπιστούν ευρήματα που δύναται να αφαιρεθούν, αφαιρούνται επί τόπου. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει μόνο σε νοσοκομεία και όχι σε διαγνωστικά κέντρα όπου επίσης πραγματοποιούνται κολονοσκοπήσεις.



Αν κάποιος απευθυνθεί σε διαγνωστικό κέντρο και έχει ευρήματα, θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία της κολονοσκόπησης για την αφαίρεσή τους σε νοσοκομείο.



Σε κάθε περίπτωση ευρήματος λαμβάνονται δείγματα βιοψίας και εκδίδεται αυτόματα παραπεμπτικό για διενέργεια βιοψίας, η οποία, επίσης παρέχεται δωρεάν.