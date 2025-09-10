Ένοπλες Δυνάμεις: Αλλαγή φρουράς στην Κύπρο

Ντόμινο στις Ένοπλες Δυνάμεις με αφορμή, όπως μαθαίνω, την «αλλαγή φρουράς» στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο.



Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής τοποθετήθηκε Διοικητής της ΑΣΔΕΝ στη θέση του αντιστράτηγου Εμμανουήλ Θεοδώρου ο οποίος, όπως μου μετέφεραν, θα μετακομίσει τον επόμενο μήνα στη Λευκωσία για να αναλάβει τη διοίκηση της Εθνικής Φρουράς, στη θέση του Αντιστράτηγου Γιώργου Τσιτσικώστα.

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη θητεία του Αντιστράτηγου Θεοδώρου στην Κύπρο. Είναι η δεύτερη φορά που ο έμπειρος αξιωματικός με καταγωγή από την Κομοτηνή θα βρεθεί στη Μεγαλόνησο καθώς το 2014 είχε υπηρετήσει ως διοικητής της ΕΛΔΥΚ.