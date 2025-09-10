Γνώμες Πολιτική Ένοπλες Δυνάμεις Κύπρος ΚΥΣΕΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ένοπλες Δυνάμεις: Αλλαγή φρουράς στην Κύπρο

Φωτ, Eurokinissi
Φωτ, Eurokinissi
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Ντόμινο στις Ένοπλες Δυνάμεις με αφορμή, όπως μαθαίνω, την «αλλαγή φρουράς» στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο.

Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής τοποθετήθηκε Διοικητής της ΑΣΔΕΝ στη θέση του αντιστράτηγου Εμμανουήλ Θεοδώρου ο οποίος, όπως μου μετέφεραν, θα μετακομίσει τον επόμενο μήνα στη Λευκωσία για να αναλάβει τη διοίκηση της Εθνικής Φρουράς, στη θέση του Αντιστράτηγου Γιώργου Τσιτσικώστα.

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη θητεία του Αντιστράτηγου Θεοδώρου στην Κύπρο. Είναι η δεύτερη φορά που ο έμπειρος αξιωματικός με καταγωγή από την Κομοτηνή θα βρεθεί στη Μεγαλόνησο καθώς το 2014 είχε υπηρετήσει ως διοικητής της ΕΛΔΥΚ.

Διάβασε περισσότερα

Γνώμες Πολιτική Ένοπλες Δυνάμεις Κύπρος ΚΥΣΕΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader