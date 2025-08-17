Συναγερμός σήμανε στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, καθώς εντοπίστηκαν νεκρά ψάρια στις εκβολές του ποταμού Πείρου, στον Αλισσό.

Αν και το ζήτημα δεν υπάγεται στις άμεσες αρμοδιότητές της Περιφέρειας (όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση), προχώρησε σε άμεση παρέμβαση για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας: «Μετά τη διαπίστωση της ΔΑΟΚ, για την αποτροπή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, η Περιφέρεια συνέβαλε στην άμεση απομάκρυνση των νεκρών ψαριών. Σε συνεννόηση με την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, μέσα σε λίγες ώρες περισυλλέχθηκαν τα ψάρια, τα οποία στη συνέχεια διαχειρίστηκε η ανάδοχος εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο της αποτέφρωσης νεκρών ζώων για λογαριασμό της ΠΔΕ».