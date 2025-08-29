Εντυπωσιακό ρεμέτζο από ταχύπλοο στο λιμάνι της Κύθνου σε χρόνο... ρεκόρ - Δείτε το βίντεο

Ένα ταχύπλοο κατάφερε να «κλέψει» τις εντυπώσεις στην Κύθνο, πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικά γρήγορο και εντυπωσιακό ρεμέτζο στο λιμάνι του Μέριχα.

Το ταχύπλοο CAT 1, που εκτελεί δρομολόγια από το Λαύριο, ολοκλήρωσε τη διαδικασία πρόσδεσης σε μόλις 3 λεπτά, αφήνοντας άφωνους επιβάτες και παρατηρητές.

Πίσω από τη «μανούβρα» βρίσκεται ο έμπειρος καπετάνιος Μανώλης Σπιταλιωράκης, ο οποίος με μια ταχύτατη και δεξιόστροφη κίνηση φέρνει το ταχύπλοο με ακρίβεια στο σημείο πρόσδεσης, χωρίς καθυστέρηση ή περιττούς ελιγμούς. Το βίντεο με την πανοραμική λήψη και τον εντυπωσιακό ελιγμό έγινε viral στα social media.

Η διαδικασία της πρόσδεσης, γνωστή ως «ρεμέτζο», απαιτεί μεγάλη εμπειρία και δεξιοτεχνία, ειδικά σε λιμάνια όπως αυτό του Μέριχα, όπου ο χώρος είναι περιορισμένος και οι συνθήκες μπορούν να γίνουν απαιτητικές.

Η επιτυχημένη αυτή προσέγγιση δεν αποτελεί μόνο ένα στιγμιότυπο υψηλής ναυτικής δεξιοτεχνίας, αλλά και μια επίδειξη του πώς οι έμπειροι καπετάνιοι μπορούν να χειριστούν με ακρίβεια και ασφάλεια ακόμη και τις πιο απαιτητικές συνθήκες, εξασφαλίζοντας την ομαλή πρόσδεση των σκαφών σε περιορισμένους χώρους.